SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sputnik WTI
Igor Loza

Sputnik WTI

Igor Loza
2 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
2 / 10K USD
büyüme başlangıcı: 2023 551%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 853
Kârla kapanan işlemler:
1 334 (71.99%)
Zararla kapanan işlemler:
519 (28.01%)
En iyi işlem:
254.52 USD
En kötü işlem:
-161.82 USD
Brüt kâr:
11 633.95 USD (1 098 271 pips)
Brüt zarar:
-6 235.31 USD (68 339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (45.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.68 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
96.56%
Maks. mevduat yükü:
26.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.39
Alış işlemleri:
1 023 (55.21%)
Satış işlemleri:
830 (44.79%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.91 USD
Ortalama kâr:
8.72 USD
Ortalama zarar:
-12.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-435.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-435.89 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.01%
Yıllık tahmin:
-15.01%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
435.89 USD (8.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.25% (298.31 USD)
Varlığa göre:
60.76% (1 050.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WT 1317
EURUSD 504
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
EURAUD 4
USDCHF 2
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WT 4.8K
EURUSD 515
GBPUSD 26
AUDUSD 19
USDJPY 6
EURAUD -9
USDCHF 8
BTCUSD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WT 23K
EURUSD 4.6K
GBPUSD 831
AUDUSD 615
USDJPY 615
EURAUD -470
USDCHF 646
BTCUSD 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +254.52 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +45.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -435.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.46 × 33495
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.54 × 9317
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsSC-Live03
0.87 × 569
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
34 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Oleg Blokhin
610
Oleg Blokhin 2025.02.19 11:01 
 

Крутий сигнал) Все чітко працює, дуже задоволений результатом) Підписаний вже десь 4 місяці і все супер) Всім раджу)

semakhno
39
semakhno 2025.01.29 17:22 
 

Я имею профит за несколько месяцев моей работы. Рекоменую использовать этот сигнал.

