- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 853
Profit Trade:
1 334 (71.99%)
Loss Trade:
519 (28.01%)
Best Trade:
254.52 USD
Worst Trade:
-161.82 USD
Profitto lordo:
11 633.95 USD (1 098 271 pips)
Perdita lorda:
-6 235.31 USD (68 339 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (45.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.68 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
96.56%
Massimo carico di deposito:
26.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.39
Long Trade:
1 023 (55.21%)
Short Trade:
830 (44.79%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
8.72 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-435.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-435.89 USD (7)
Crescita mensile:
-1.01%
Previsione annuale:
-15.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
435.89 USD (8.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.25% (298.31 USD)
Per equità:
60.76% (1 050.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WT
|1317
|EURUSD
|504
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|7
|EURAUD
|4
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WT
|4.8K
|EURUSD
|515
|GBPUSD
|26
|AUDUSD
|19
|USDJPY
|6
|EURAUD
|-9
|USDCHF
|8
|BTCUSD
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WT
|23K
|EURUSD
|4.6K
|GBPUSD
|831
|AUDUSD
|615
|USDJPY
|615
|EURAUD
|-470
|USDCHF
|646
|BTCUSD
|1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +254.52 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +45.75 USD
Massima perdita consecutiva: -435.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.46 × 33495
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.54 × 9317
|
DooFintech-Live 5
|0.59 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.84 × 299
|
Exness-Real9
|0.86 × 311
|
ICMarketsSC-Live03
|0.87 × 569
|
ICMarketsEU-Live17
|0.96 × 137
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.97 × 115
Крутий сигнал) Все чітко працює, дуже задоволений результатом) Підписаний вже десь 4 місяці і все супер) Всім раджу)
Я имею профит за несколько месяцев моей работы. Рекоменую использовать этот сигнал.