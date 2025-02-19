SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sputnik WTI
Igor Loza

Sputnik WTI

Igor Loza
2 recensioni
Affidabilità
109 settimane
1 / 4.3K USD
crescita dal 2023 551%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 853
Profit Trade:
1 334 (71.99%)
Loss Trade:
519 (28.01%)
Best Trade:
254.52 USD
Worst Trade:
-161.82 USD
Profitto lordo:
11 633.95 USD (1 098 271 pips)
Perdita lorda:
-6 235.31 USD (68 339 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (45.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.68 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
96.56%
Massimo carico di deposito:
26.21%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.39
Long Trade:
1 023 (55.21%)
Short Trade:
830 (44.79%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
8.72 USD
Perdita media:
-12.01 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-435.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-435.89 USD (7)
Crescita mensile:
-1.01%
Previsione annuale:
-15.01%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
435.89 USD (8.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.25% (298.31 USD)
Per equità:
60.76% (1 050.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WT 1317
EURUSD 504
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
EURAUD 4
USDCHF 2
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WT 4.8K
EURUSD 515
GBPUSD 26
AUDUSD 19
USDJPY 6
EURAUD -9
USDCHF 8
BTCUSD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WT 23K
EURUSD 4.6K
GBPUSD 831
AUDUSD 615
USDJPY 615
EURAUD -470
USDCHF 646
BTCUSD 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +254.52 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +45.75 USD
Massima perdita consecutiva: -435.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.46 × 33495
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.54 × 9317
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsSC-Live03
0.87 × 569
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
34 più
Valutazione media:
Oleg Blokhin
590
Oleg Blokhin 2025.02.19 11:01 
 

Крутий сигнал) Все чітко працює, дуже задоволений результатом) Підписаний вже десь 4 місяці і все супер) Всім раджу)

semakhno
39
semakhno 2025.01.29 17:22 
 

Я имею профит за несколько месяцев моей работы. Рекоменую использовать этот сигнал.

2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 18:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 22:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 20:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 20:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
