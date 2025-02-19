- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 853
Bénéfice trades:
1 334 (71.99%)
Perte trades:
519 (28.01%)
Meilleure transaction:
254.52 USD
Pire transaction:
-161.82 USD
Bénéfice brut:
11 633.95 USD (1 098 271 pips)
Perte brute:
-6 235.31 USD (68 339 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (45.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
582.68 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
96.56%
Charge de dépôt maximale:
26.21%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.39
Longs trades:
1 023 (55.21%)
Courts trades:
830 (44.79%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
2.91 USD
Bénéfice moyen:
8.72 USD
Perte moyenne:
-12.01 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-435.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-435.89 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.01%
Prévision annuelle:
-15.01%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
435.89 USD (8.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.25% (298.31 USD)
Par fonds propres:
60.76% (1 050.65 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WT
|1317
|EURUSD
|504
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|7
|EURAUD
|4
|USDCHF
|2
|BTCUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WT
|4.8K
|EURUSD
|515
|GBPUSD
|26
|AUDUSD
|19
|USDJPY
|6
|EURAUD
|-9
|USDCHF
|8
|BTCUSD
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WT
|23K
|EURUSD
|4.6K
|GBPUSD
|831
|AUDUSD
|615
|USDJPY
|615
|EURAUD
|-470
|USDCHF
|646
|BTCUSD
|1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +254.52 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +45.75 USD
Perte consécutive maximale: -435.89 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.46 × 33495
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.54 × 9317
|
DooFintech-Live 5
|0.59 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.84 × 299
|
Exness-Real9
|0.86 × 311
|
ICMarketsSC-Live03
|0.87 × 569
|
ICMarketsEU-Live17
|0.96 × 137
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.97 × 115
Крутий сигнал) Все чітко працює, дуже задоволений результатом) Підписаний вже десь 4 місяці і все супер) Всім раджу)
Крутий сигнал) Все чітко працює, дуже задоволений результатом) Підписаний вже десь 4 місяці і все супер) Всім раджу)
Я имею профит за несколько месяцев моей работы. Рекоменую использовать этот сигнал.