Signaux / MetaTrader 4 / Sputnik WTI
Igor Loza

Sputnik WTI

Igor Loza
2 avis
Fiabilité
109 semaines
2 / 10K USD
croissance depuis 2023 551%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 853
Bénéfice trades:
1 334 (71.99%)
Perte trades:
519 (28.01%)
Meilleure transaction:
254.52 USD
Pire transaction:
-161.82 USD
Bénéfice brut:
11 633.95 USD (1 098 271 pips)
Perte brute:
-6 235.31 USD (68 339 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (45.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
582.68 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
96.56%
Charge de dépôt maximale:
26.21%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.39
Longs trades:
1 023 (55.21%)
Courts trades:
830 (44.79%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
2.91 USD
Bénéfice moyen:
8.72 USD
Perte moyenne:
-12.01 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-435.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-435.89 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.01%
Prévision annuelle:
-15.01%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
435.89 USD (8.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.25% (298.31 USD)
Par fonds propres:
60.76% (1 050.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WT 1317
EURUSD 504
GBPUSD 9
AUDUSD 8
USDJPY 7
EURAUD 4
USDCHF 2
BTCUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WT 4.8K
EURUSD 515
GBPUSD 26
AUDUSD 19
USDJPY 6
EURAUD -9
USDCHF 8
BTCUSD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WT 23K
EURUSD 4.6K
GBPUSD 831
AUDUSD 615
USDJPY 615
EURAUD -470
USDCHF 646
BTCUSD 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +254.52 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +45.75 USD
Perte consécutive maximale: -435.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.46 × 33495
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.54 × 9317
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsSC-Live03
0.87 × 569
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
34 plus...
Note moyenne:
Oleg Blokhin
590
Oleg Blokhin 2025.02.19 11:01 
 

Крутий сигнал) Все чітко працює, дуже задоволений результатом) Підписаний вже десь 4 місяці і все супер) Всім раджу)

semakhno
39
semakhno 2025.01.29 17:22 
 

Я имею профит за несколько месяцев моей работы. Рекоменую использовать этот сигнал.

2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 18:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 13:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 15:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 22:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 21:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 20:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 20:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
