İşlemler:
4 032
Kârla kapanan işlemler:
2 632 (65.27%)
Zararla kapanan işlemler:
1 400 (34.72%)
En iyi işlem:
14 050.33 USD
En kötü işlem:
-4 110.49 USD
Brüt kâr:
767 812.08 USD (595 185 pips)
Brüt zarar:
-452 250.04 USD (619 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (1 480.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36 348.48 USD (16)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
45.35%
Maks. mevduat yükü:
17.83%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
2 056 (50.99%)
Satış işlemleri:
1 976 (49.01%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
78.26 USD
Ortalama kâr:
291.72 USD
Ortalama zarar:
-323.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-137.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57 676.02 USD (20)
Aylık büyüme:
6.16%
Yıllık tahmin:
77.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
212.72 USD
Maksimum:
93 828.97 USD (24.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.41% (93 828.97 USD)
Varlığa göre:
26.91% (94 546.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|1444
|AUDCAD.p
|499
|NZDCAD.p
|461
|AUDNZD.p
|392
|EURUSD.p
|391
|GBPUSD.p
|308
|USDJPY.p
|296
|AUDUSD.p
|159
|USDCHF.p
|72
|USDCAD.p
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|-82K
|AUDCAD.p
|2K
|NZDCAD.p
|392
|AUDNZD.p
|-667
|EURUSD.p
|104K
|GBPUSD.p
|64K
|USDJPY.p
|201K
|AUDUSD.p
|26K
|USDCHF.p
|403
|USDCAD.p
|8
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|-115K
|AUDCAD.p
|50K
|NZDCAD.p
|-7.4K
|AUDNZD.p
|-13K
|EURUSD.p
|29K
|GBPUSD.p
|12K
|USDJPY.p
|23K
|AUDUSD.p
|4.2K
|USDCHF.p
|-6.3K
|USDCAD.p
|76
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 050.33 USD
En kötü işlem: -4 110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +1 480.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -137.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EtoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
1: The trading variety is currency, and there are no high-risk varieties
2: My holding time is no less than 1 minute
3: I turn on compound interest
4: Without Martin and Grid, every order has a stop loss
The trader is a nice guy. He return my money. but the system is mixing news trades. News trades can't be copied with MQL5. It's to fast and the brokers don't use to have liquidity in those moment. The issue is that the biggest profits are made by the news fast trades. Hopefully he'll take them away or people will get very fustrated. In my case in those news trading, instead of having profits I had small losses. Talk to hi and ask that don't mix with news trading. The other strategy is correct for balances of 50,000 or you can have a cents account with only 500 in roboforex