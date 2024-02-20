SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Arms 2249
Xiaodi Zhang

Arms 2249

Xiaodi Zhang
1 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1 545%
EtoMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 030
Bénéfice trades:
2 631 (65.28%)
Perte trades:
1 399 (34.71%)
Meilleure transaction:
14 050.33 USD
Pire transaction:
-4 110.49 USD
Bénéfice brut:
767 810.29 USD (594 999 pips)
Perte brute:
-452 243.54 USD (619 834 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (1 480.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36 348.48 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
45.35%
Charge de dépôt maximale:
17.83%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.36
Longs trades:
2 054 (50.97%)
Courts trades:
1 976 (49.03%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
78.30 USD
Bénéfice moyen:
291.83 USD
Perte moyenne:
-323.26 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-137.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-57 676.02 USD (20)
Croissance mensuelle:
5.38%
Prévision annuelle:
65.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.72 USD
Maximal:
93 828.97 USD (24.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.41% (93 828.97 USD)
Par fonds propres:
26.91% (94 546.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 1443
AUDCAD.p 499
NZDCAD.p 461
AUDNZD.p 392
EURUSD.p 391
GBPUSD.p 308
USDJPY.p 295
AUDUSD.p 159
USDCHF.p 72
USDCAD.p 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p -82K
AUDCAD.p 2K
NZDCAD.p 392
AUDNZD.p -667
EURUSD.p 104K
GBPUSD.p 64K
USDJPY.p 201K
AUDUSD.p 26K
USDCHF.p 403
USDCAD.p 8
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p -115K
AUDCAD.p 50K
NZDCAD.p -7.4K
AUDNZD.p -13K
EURUSD.p 29K
GBPUSD.p 12K
USDJPY.p 23K
AUDUSD.p 4.2K
USDCHF.p -6.3K
USDCAD.p 76
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 050.33 USD
Pire transaction: -4 110 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +1 480.66 USD
Perte consécutive maximale: -137.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EtoMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

1: The trading variety is currency, and there are no high-risk varieties
2: My holding time is no less than 1 minute
3: I turn on compound interest
4: Without Martin and Grid, every order has a stop loss
Note moyenne:
Peter James
1735
Peter James 2024.02.20 12:17 
 

The trader is a nice guy. He return my money. but the system is mixing news trades. News trades can't be copied with MQL5. It's to fast and the brokers don't use to have liquidity in those moment. The issue is that the biggest profits are made by the news fast trades. Hopefully he'll take them away or people will get very fustrated. In my case in those news trading, instead of having profits I had small losses. Talk to hi and ask that don't mix with news trading. The other strategy is correct for balances of 50,000 or you can have a cents account with only 500 in roboforex

2025.07.15 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 07:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 17:44
No swaps are charged
2025.05.23 17:44
No swaps are charged
2025.05.23 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 11:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.10 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 12:04
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged
2025.05.07 13:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Arms 2249
30 USD par mois
1 545%
0
0
USD
336K
USD
114
99%
4 030
65%
45%
1.69
78.30
USD
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.