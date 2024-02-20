- Croissance
Trades:
4 030
Bénéfice trades:
2 631 (65.28%)
Perte trades:
1 399 (34.71%)
Meilleure transaction:
14 050.33 USD
Pire transaction:
-4 110.49 USD
Bénéfice brut:
767 810.29 USD (594 999 pips)
Perte brute:
-452 243.54 USD (619 834 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (1 480.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36 348.48 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
45.35%
Charge de dépôt maximale:
17.83%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.36
Longs trades:
2 054 (50.97%)
Courts trades:
1 976 (49.03%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
78.30 USD
Bénéfice moyen:
291.83 USD
Perte moyenne:
-323.26 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-137.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-57 676.02 USD (20)
Croissance mensuelle:
5.38%
Prévision annuelle:
65.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.72 USD
Maximal:
93 828.97 USD (24.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.41% (93 828.97 USD)
Par fonds propres:
26.91% (94 546.51 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|1443
|AUDCAD.p
|499
|NZDCAD.p
|461
|AUDNZD.p
|392
|EURUSD.p
|391
|GBPUSD.p
|308
|USDJPY.p
|295
|AUDUSD.p
|159
|USDCHF.p
|72
|USDCAD.p
|10
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.p
|-82K
|AUDCAD.p
|2K
|NZDCAD.p
|392
|AUDNZD.p
|-667
|EURUSD.p
|104K
|GBPUSD.p
|64K
|USDJPY.p
|201K
|AUDUSD.p
|26K
|USDCHF.p
|403
|USDCAD.p
|8
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.p
|-115K
|AUDCAD.p
|50K
|NZDCAD.p
|-7.4K
|AUDNZD.p
|-13K
|EURUSD.p
|29K
|GBPUSD.p
|12K
|USDJPY.p
|23K
|AUDUSD.p
|4.2K
|USDCHF.p
|-6.3K
|USDCAD.p
|76
- Charge de dépôt
- Prélèvement
1: The trading variety is currency, and there are no high-risk varieties
2: My holding time is no less than 1 minute
3: I turn on compound interest
4: Without Martin and Grid, every order has a stop loss
The trader is a nice guy. He return my money. but the system is mixing news trades. News trades can't be copied with MQL5. It's to fast and the brokers don't use to have liquidity in those moment. The issue is that the biggest profits are made by the news fast trades. Hopefully he'll take them away or people will get very fustrated. In my case in those news trading, instead of having profits I had small losses. Talk to hi and ask that don't mix with news trading. The other strategy is correct for balances of 50,000 or you can have a cents account with only 500 in roboforex