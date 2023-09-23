- Büyüme
İşlemler:
902
Kârla kapanan işlemler:
764 (84.70%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (15.30%)
En iyi işlem:
31.21 EUR
En kötü işlem:
-51.75 EUR
Brüt kâr:
3 910.68 EUR (580 283 pips)
Brüt zarar:
-2 729.83 EUR (401 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (255.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
409.17 EUR (65)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
99.64%
Maks. mevduat yükü:
4.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
373 (41.35%)
Satış işlemleri:
529 (58.65%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.31 EUR
Ortalama kâr:
5.12 EUR
Ortalama zarar:
-19.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-329.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-329.52 EUR (19)
Aylık büyüme:
1.76%
Yıllık tahmin:
22.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.50 EUR
Maksimum:
566.75 EUR (22.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.73% (566.75 EUR)
Varlığa göre:
23.76% (541.98 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|67
|EURNZD
|63
|GBPAUD
|59
|EURAUD
|51
|USDJPY
|49
|EURUSD
|47
|EURJPY
|44
|USDCHF
|35
|CADJPY
|35
|GBPJPY
|35
|GBPUSD
|34
|AUDJPY
|33
|CHFJPY
|33
|EURCAD
|31
|USDCAD
|31
|NZDJPY
|28
|AUDUSD
|27
|EURGBP
|26
|GBPCAD
|26
|GBPCHF
|26
|NZDCHF
|23
|AUDCHF
|22
|NZDUSD
|19
|AUDCAD
|17
|EURCHF
|15
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|12
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|-81
|EURNZD
|-76
|GBPAUD
|-46
|EURAUD
|-57
|USDJPY
|47
|EURUSD
|142
|EURJPY
|86
|USDCHF
|126
|CADJPY
|138
|GBPJPY
|-24
|GBPUSD
|89
|AUDJPY
|-63
|CHFJPY
|12
|EURCAD
|90
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|13
|AUDUSD
|195
|EURGBP
|126
|GBPCAD
|133
|GBPCHF
|174
|NZDCHF
|38
|AUDCHF
|-8
|NZDUSD
|64
|AUDCAD
|55
|EURCHF
|75
|AUDNZD
|53
|NZDCAD
|50
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|-11K
|EURNZD
|-12K
|GBPAUD
|-5.4K
|EURAUD
|-9K
|USDJPY
|13K
|EURUSD
|16K
|EURJPY
|15K
|USDCHF
|13K
|CADJPY
|22K
|GBPJPY
|3.7K
|GBPUSD
|9.3K
|AUDJPY
|-5.3K
|CHFJPY
|4.8K
|EURCAD
|13K
|USDCAD
|2.4K
|NZDJPY
|7.3K
|AUDUSD
|20K
|EURGBP
|11K
|GBPCAD
|20K
|GBPCHF
|16K
|NZDCHF
|3.8K
|AUDCHF
|-144
|NZDUSD
|7.5K
|AUDCAD
|7.4K
|EURCHF
|7.7K
|AUDNZD
|8.7K
|NZDCAD
|7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +31.21 EUR
En kötü işlem: -52 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +255.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -329.52 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 26
|
PUPrime-Live 5
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 144
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 5
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.01 × 136
|
ICMarketsSC-Live11
|0.07 × 866
|
VantageInternational-Live 18
|0.10 × 68
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.25 × 61
|
Coinexx-Demo
|0.28 × 1154
|
ICMarketsSC-Live15
|0.36 × 368
|
ICMarketsSC-Live04
|0.37 × 3314
|
Ava-Real 1
|0.37 × 19
|
DNAMarkets-Real-5
|0.44 × 9
|
Exness-Real28
|0.52 × 46
|
RoboForex-ECN-3
|0.56 × 719
|
RoboForex-ECN-2
|0.83 × 330
|
Tickmill-Live09
|1.64 × 411
For medium to long term investments.Trading D,W and M charts
