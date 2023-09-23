SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yourpension
Mairita Dzirkale

Yourpension

Mairita Dzirkale
0 inceleme
Güvenilirlik
105 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 107%
RoboMarkets-Pro-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
902
Kârla kapanan işlemler:
764 (84.70%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (15.30%)
En iyi işlem:
31.21 EUR
En kötü işlem:
-51.75 EUR
Brüt kâr:
3 910.68 EUR (580 283 pips)
Brüt zarar:
-2 729.83 EUR (401 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (255.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
409.17 EUR (65)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
99.64%
Maks. mevduat yükü:
4.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
373 (41.35%)
Satış işlemleri:
529 (58.65%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
1.31 EUR
Ortalama kâr:
5.12 EUR
Ortalama zarar:
-19.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-329.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-329.52 EUR (19)
Aylık büyüme:
1.76%
Yıllık tahmin:
22.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.50 EUR
Maksimum:
566.75 EUR (22.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.73% (566.75 EUR)
Varlığa göre:
23.76% (541.98 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 67
EURNZD 63
GBPAUD 59
EURAUD 51
USDJPY 49
EURUSD 47
EURJPY 44
USDCHF 35
CADJPY 35
GBPJPY 35
GBPUSD 34
AUDJPY 33
CHFJPY 33
EURCAD 31
USDCAD 31
NZDJPY 28
AUDUSD 27
EURGBP 26
GBPCAD 26
GBPCHF 26
NZDCHF 23
AUDCHF 22
NZDUSD 19
AUDCAD 17
EURCHF 15
AUDNZD 14
NZDCAD 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD -81
EURNZD -76
GBPAUD -46
EURAUD -57
USDJPY 47
EURUSD 142
EURJPY 86
USDCHF 126
CADJPY 138
GBPJPY -24
GBPUSD 89
AUDJPY -63
CHFJPY 12
EURCAD 90
USDCAD -4
NZDJPY 13
AUDUSD 195
EURGBP 126
GBPCAD 133
GBPCHF 174
NZDCHF 38
AUDCHF -8
NZDUSD 64
AUDCAD 55
EURCHF 75
AUDNZD 53
NZDCAD 50
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -11K
EURNZD -12K
GBPAUD -5.4K
EURAUD -9K
USDJPY 13K
EURUSD 16K
EURJPY 15K
USDCHF 13K
CADJPY 22K
GBPJPY 3.7K
GBPUSD 9.3K
AUDJPY -5.3K
CHFJPY 4.8K
EURCAD 13K
USDCAD 2.4K
NZDJPY 7.3K
AUDUSD 20K
EURGBP 11K
GBPCAD 20K
GBPCHF 16K
NZDCHF 3.8K
AUDCHF -144
NZDUSD 7.5K
AUDCAD 7.4K
EURCHF 7.7K
AUDNZD 8.7K
NZDCAD 7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.21 EUR
En kötü işlem: -52 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +255.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -329.52 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 26
PUPrime-Live 5
0.00 × 50
VantageInternational-Live 14
0.00 × 144
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 5
ECMarkets-Live01
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.01 × 136
ICMarketsSC-Live11
0.07 × 866
VantageInternational-Live 18
0.10 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 8
RoboForex-Prime
0.25 × 61
Coinexx-Demo
0.28 × 1154
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 368
ICMarketsSC-Live04
0.37 × 3314
Ava-Real 1
0.37 × 19
DNAMarkets-Real-5
0.44 × 9
Exness-Real28
0.52 × 46
RoboForex-ECN-3
0.56 × 719
RoboForex-ECN-2
0.83 × 330
Tickmill-Live09
1.64 × 411
10 daha fazla...
For medium to long term investments.Trading D,W and M charts
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yourpension
Ayda 30 USD
107%
0
0
USD
2.3K
EUR
105
0%
902
84%
100%
1.43
1.31
EUR
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.