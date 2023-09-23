SignauxSections
Mairita Dzirkale

Yourpension

Mairita Dzirkale
0 avis
Fiabilité
105 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 107%
RoboMarkets-Pro-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
902
Bénéfice trades:
764 (84.70%)
Perte trades:
138 (15.30%)
Meilleure transaction:
31.21 EUR
Pire transaction:
-51.75 EUR
Bénéfice brut:
3 910.68 EUR (580 283 pips)
Perte brute:
-2 729.83 EUR (401 507 pips)
Gains consécutifs maximales:
82 (255.48 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
409.17 EUR (65)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
99.64%
Charge de dépôt maximale:
4.67%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
373 (41.35%)
Courts trades:
529 (58.65%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
1.31 EUR
Bénéfice moyen:
5.12 EUR
Perte moyenne:
-19.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
19 (-329.52 EUR)
Perte consécutive maximale:
-329.52 EUR (19)
Croissance mensuelle:
1.96%
Prévision annuelle:
26.39%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.50 EUR
Maximal:
566.75 EUR (22.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.73% (566.75 EUR)
Par fonds propres:
23.11% (525.01 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 67
EURNZD 63
GBPAUD 59
EURAUD 51
USDJPY 49
EURUSD 47
EURJPY 44
USDCHF 35
CADJPY 35
GBPJPY 35
GBPUSD 34
AUDJPY 33
CHFJPY 33
EURCAD 31
USDCAD 31
NZDJPY 28
AUDUSD 27
EURGBP 26
GBPCAD 26
GBPCHF 26
NZDCHF 23
AUDCHF 22
NZDUSD 19
AUDCAD 17
EURCHF 15
AUDNZD 14
NZDCAD 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD -81
EURNZD -76
GBPAUD -46
EURAUD -57
USDJPY 47
EURUSD 142
EURJPY 86
USDCHF 126
CADJPY 138
GBPJPY -24
GBPUSD 89
AUDJPY -63
CHFJPY 12
EURCAD 90
USDCAD -4
NZDJPY 13
AUDUSD 195
EURGBP 126
GBPCAD 133
GBPCHF 174
NZDCHF 38
AUDCHF -8
NZDUSD 64
AUDCAD 55
EURCHF 75
AUDNZD 53
NZDCAD 50
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -11K
EURNZD -12K
GBPAUD -5.4K
EURAUD -9K
USDJPY 13K
EURUSD 16K
EURJPY 15K
USDCHF 13K
CADJPY 22K
GBPJPY 3.7K
GBPUSD 9.3K
AUDJPY -5.3K
CHFJPY 4.8K
EURCAD 13K
USDCAD 2.4K
NZDJPY 7.3K
AUDUSD 20K
EURGBP 11K
GBPCAD 20K
GBPCHF 16K
NZDCHF 3.8K
AUDCHF -144
NZDUSD 7.5K
AUDCAD 7.4K
EURCHF 7.7K
AUDNZD 8.7K
NZDCAD 7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.21 EUR
Pire transaction: -52 EUR
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +255.48 EUR
Perte consécutive maximale: -329.52 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Pro-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 26
PUPrime-Live 5
0.00 × 50
VantageInternational-Live 14
0.00 × 144
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 5
ECMarkets-Live01
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.01 × 136
ICMarketsSC-Live11
0.07 × 866
VantageInternational-Live 18
0.10 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 8
RoboForex-Prime
0.25 × 61
Coinexx-Demo
0.28 × 1154
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 368
ICMarketsSC-Live04
0.37 × 3314
Ava-Real 1
0.37 × 19
DNAMarkets-Real-5
0.44 × 9
Exness-Real28
0.52 × 46
RoboForex-ECN-3
0.56 × 719
RoboForex-ECN-2
0.83 × 330
Tickmill-Live09
1.64 × 411
10 plus...
For medium to long term investments.Trading D,W and M charts
Aucun avis
2025.06.12 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 07:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.07 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.25 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 17:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 08:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.02 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.17 18:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.16 20:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.26 15:05
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.65% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.19 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Yourpension
30 USD par mois
107%
0
0
USD
2.3K
EUR
105
0%
902
84%
100%
1.43
1.31
EUR
23%
1:500
