Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Pro-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 26 PUPrime-Live 5 0.00 × 50 VantageInternational-Live 14 0.00 × 144 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 1 VantageInternational-Live 2 0.00 × 5 VTMarkets-Live 3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 5 ECMarkets-Live01 0.00 × 2 Axi-US06-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.01 × 136 ICMarketsSC-Live11 0.07 × 866 VantageInternational-Live 18 0.10 × 68 ICMarketsSC-Live24 0.13 × 8 RoboForex-Prime 0.25 × 61 Coinexx-Demo 0.28 × 1154 ICMarketsSC-Live15 0.36 × 368 ICMarketsSC-Live04 0.37 × 3314 Ava-Real 1 0.37 × 19 DNAMarkets-Real-5 0.44 × 9 Exness-Real28 0.52 × 46 RoboForex-ECN-3 0.56 × 719 RoboForex-ECN-2 0.83 × 330 Tickmill-Live09 1.64 × 411 10 plus...