- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
902
Profit Trade:
764 (84.70%)
Loss Trade:
138 (15.30%)
Best Trade:
31.21 EUR
Worst Trade:
-51.75 EUR
Profitto lordo:
3 910.68 EUR (580 283 pips)
Perdita lorda:
-2 729.83 EUR (401 507 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (255.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
409.17 EUR (65)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
99.64%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
373 (41.35%)
Short Trade:
529 (58.65%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.31 EUR
Profitto medio:
5.12 EUR
Perdita media:
-19.78 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-329.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-329.52 EUR (19)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
26.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.50 EUR
Massimale:
566.75 EUR (22.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.73% (566.75 EUR)
Per equità:
23.76% (541.98 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|67
|EURNZD
|63
|GBPAUD
|59
|EURAUD
|51
|USDJPY
|49
|EURUSD
|47
|EURJPY
|44
|USDCHF
|35
|CADJPY
|35
|GBPJPY
|35
|GBPUSD
|34
|AUDJPY
|33
|CHFJPY
|33
|EURCAD
|31
|USDCAD
|31
|NZDJPY
|28
|AUDUSD
|27
|EURGBP
|26
|GBPCAD
|26
|GBPCHF
|26
|NZDCHF
|23
|AUDCHF
|22
|NZDUSD
|19
|AUDCAD
|17
|EURCHF
|15
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|12
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|-81
|EURNZD
|-76
|GBPAUD
|-46
|EURAUD
|-57
|USDJPY
|47
|EURUSD
|142
|EURJPY
|86
|USDCHF
|126
|CADJPY
|138
|GBPJPY
|-24
|GBPUSD
|89
|AUDJPY
|-63
|CHFJPY
|12
|EURCAD
|90
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|13
|AUDUSD
|195
|EURGBP
|126
|GBPCAD
|133
|GBPCHF
|174
|NZDCHF
|38
|AUDCHF
|-8
|NZDUSD
|64
|AUDCAD
|55
|EURCHF
|75
|AUDNZD
|53
|NZDCAD
|50
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|-11K
|EURNZD
|-12K
|GBPAUD
|-5.4K
|EURAUD
|-9K
|USDJPY
|13K
|EURUSD
|16K
|EURJPY
|15K
|USDCHF
|13K
|CADJPY
|22K
|GBPJPY
|3.7K
|GBPUSD
|9.3K
|AUDJPY
|-5.3K
|CHFJPY
|4.8K
|EURCAD
|13K
|USDCAD
|2.4K
|NZDJPY
|7.3K
|AUDUSD
|20K
|EURGBP
|11K
|GBPCAD
|20K
|GBPCHF
|16K
|NZDCHF
|3.8K
|AUDCHF
|-144
|NZDUSD
|7.5K
|AUDCAD
|7.4K
|EURCHF
|7.7K
|AUDNZD
|8.7K
|NZDCAD
|7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.21 EUR
Worst Trade: -52 EUR
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +255.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -329.52 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 26
|
PUPrime-Live 5
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 144
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 5
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.01 × 136
|
ICMarketsSC-Live11
|0.07 × 866
|
VantageInternational-Live 18
|0.10 × 68
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.25 × 61
|
Coinexx-Demo
|0.28 × 1154
|
ICMarketsSC-Live15
|0.36 × 368
|
ICMarketsSC-Live04
|0.37 × 3314
|
Ava-Real 1
|0.37 × 19
|
DNAMarkets-Real-5
|0.44 × 9
|
Exness-Real28
|0.52 × 46
|
RoboForex-ECN-3
|0.56 × 719
|
RoboForex-ECN-2
|0.83 × 330
|
Tickmill-Live09
|1.64 × 411
For medium to long term investments.Trading D,W and M charts
