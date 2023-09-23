SegnaliSezioni
Mairita Dzirkale

Yourpension

Mairita Dzirkale
0 recensioni
Affidabilità
105 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 107%
RoboMarkets-Pro-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
902
Profit Trade:
764 (84.70%)
Loss Trade:
138 (15.30%)
Best Trade:
31.21 EUR
Worst Trade:
-51.75 EUR
Profitto lordo:
3 910.68 EUR (580 283 pips)
Perdita lorda:
-2 729.83 EUR (401 507 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (255.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
409.17 EUR (65)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
99.64%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
373 (41.35%)
Short Trade:
529 (58.65%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
1.31 EUR
Profitto medio:
5.12 EUR
Perdita media:
-19.78 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-329.52 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-329.52 EUR (19)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
26.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.50 EUR
Massimale:
566.75 EUR (22.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.73% (566.75 EUR)
Per equità:
23.76% (541.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 67
EURNZD 63
GBPAUD 59
EURAUD 51
USDJPY 49
EURUSD 47
EURJPY 44
USDCHF 35
CADJPY 35
GBPJPY 35
GBPUSD 34
AUDJPY 33
CHFJPY 33
EURCAD 31
USDCAD 31
NZDJPY 28
AUDUSD 27
EURGBP 26
GBPCAD 26
GBPCHF 26
NZDCHF 23
AUDCHF 22
NZDUSD 19
AUDCAD 17
EURCHF 15
AUDNZD 14
NZDCAD 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD -81
EURNZD -76
GBPAUD -46
EURAUD -57
USDJPY 47
EURUSD 142
EURJPY 86
USDCHF 126
CADJPY 138
GBPJPY -24
GBPUSD 89
AUDJPY -63
CHFJPY 12
EURCAD 90
USDCAD -4
NZDJPY 13
AUDUSD 195
EURGBP 126
GBPCAD 133
GBPCHF 174
NZDCHF 38
AUDCHF -8
NZDUSD 64
AUDCAD 55
EURCHF 75
AUDNZD 53
NZDCAD 50
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -11K
EURNZD -12K
GBPAUD -5.4K
EURAUD -9K
USDJPY 13K
EURUSD 16K
EURJPY 15K
USDCHF 13K
CADJPY 22K
GBPJPY 3.7K
GBPUSD 9.3K
AUDJPY -5.3K
CHFJPY 4.8K
EURCAD 13K
USDCAD 2.4K
NZDJPY 7.3K
AUDUSD 20K
EURGBP 11K
GBPCAD 20K
GBPCHF 16K
NZDCHF 3.8K
AUDCHF -144
NZDUSD 7.5K
AUDCAD 7.4K
EURCHF 7.7K
AUDNZD 8.7K
NZDCAD 7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.21 EUR
Worst Trade: -52 EUR
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +255.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -329.52 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 26
PUPrime-Live 5
0.00 × 50
VantageInternational-Live 14
0.00 × 144
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 5
ECMarkets-Live01
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.01 × 136
ICMarketsSC-Live11
0.07 × 866
VantageInternational-Live 18
0.10 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 8
RoboForex-Prime
0.25 × 61
Coinexx-Demo
0.28 × 1154
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 368
ICMarketsSC-Live04
0.37 × 3314
Ava-Real 1
0.37 × 19
DNAMarkets-Real-5
0.44 × 9
Exness-Real28
0.52 × 46
RoboForex-ECN-3
0.56 × 719
RoboForex-ECN-2
0.83 × 330
Tickmill-Live09
1.64 × 411
10 più
For medium to long term investments.Trading D,W and M charts
2025.06.12 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 07:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 07:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.07 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 20:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.25 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 17:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 08:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.02 15:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.05.17 18:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.16 20:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.26 15:05
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.65% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.19 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yourpension
30USD al mese
107%
0
0
USD
2.3K
EUR
105
0%
902
84%
100%
1.43
1.31
EUR
24%
1:500
Copia

