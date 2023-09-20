- Croissance
Trades:
592
Bénéfice trades:
402 (67.90%)
Perte trades:
190 (32.09%)
Meilleure transaction:
52.32 NZD
Pire transaction:
-44.30 NZD
Bénéfice brut:
2 521.98 NZD (151 410 pips)
Perte brute:
-2 515.89 NZD (154 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (25.63 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.87 NZD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
66.55%
Charge de dépôt maximale:
5.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
272 (45.95%)
Courts trades:
320 (54.05%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 NZD
Bénéfice moyen:
6.27 NZD
Perte moyenne:
-13.24 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-221.15 NZD)
Perte consécutive maximale:
-221.15 NZD (22)
Croissance mensuelle:
-2.66%
Prévision annuelle:
-32.29%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
320.63 NZD
Maximal:
592.59 NZD (55.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.72% (593.50 NZD)
Par fonds propres:
7.67% (119.75 NZD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|167
|EURCHFp
|128
|GBPNZDp
|107
|GBPAUDp
|51
|NZDCADp
|42
|UK100
|31
|EURCADp
|27
|AUS200
|21
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADp
|82
|EURCHFp
|-33
|GBPNZDp
|12
|GBPAUDp
|-76
|NZDCADp
|-1
|UK100
|97
|EURCADp
|-87
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|76
|GBPCADp
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADp
|8.8K
|EURCHFp
|-857
|GBPNZDp
|-875
|GBPAUDp
|-4.5K
|NZDCADp
|1.6K
|UK100
|5.6K
|EURCADp
|-8.2K
|AUS200
|-2.7K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|2.2K
|GBPCADp
|-1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +52.32 NZD
Pire transaction: -44 NZD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +25.63 NZD
Perte consécutive maximale: -221.15 NZD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
If your broker's forex pair naming is different from my signal, you can try subscribing and see if copying is permitted. Otherwise do the following:
1. Open an account in Blackbull Markets
2. Transfer the subscription to the newly opened account
or subscribe to AltoPeak signal in Blackbull markets' own Copytrading platform
Aucun avis
