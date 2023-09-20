SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AltoPeak BlackBull Tier 1
Michael Ray Wenceslao

AltoPeak BlackBull Tier 1

Michael Ray Wenceslao
0 avis
106 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -3%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
592
Bénéfice trades:
402 (67.90%)
Perte trades:
190 (32.09%)
Meilleure transaction:
52.32 NZD
Pire transaction:
-44.30 NZD
Bénéfice brut:
2 521.98 NZD (151 410 pips)
Perte brute:
-2 515.89 NZD (154 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (25.63 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.87 NZD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
66.55%
Charge de dépôt maximale:
5.55%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
272 (45.95%)
Courts trades:
320 (54.05%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 NZD
Bénéfice moyen:
6.27 NZD
Perte moyenne:
-13.24 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-221.15 NZD)
Perte consécutive maximale:
-221.15 NZD (22)
Croissance mensuelle:
-2.66%
Prévision annuelle:
-32.29%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
320.63 NZD
Maximal:
592.59 NZD (55.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.72% (593.50 NZD)
Par fonds propres:
7.67% (119.75 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADp 167
EURCHFp 128
GBPNZDp 107
GBPAUDp 51
NZDCADp 42
UK100 31
EURCADp 27
AUS200 21
XAUUSDp 12
EURUSDp 3
GBPCADp 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADp 82
EURCHFp -33
GBPNZDp 12
GBPAUDp -76
NZDCADp -1
UK100 97
EURCADp -87
AUS200 -12
XAUUSDp -43
EURUSDp 76
GBPCADp -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADp 8.8K
EURCHFp -857
GBPNZDp -875
GBPAUDp -4.5K
NZDCADp 1.6K
UK100 5.6K
EURCADp -8.2K
AUS200 -2.7K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.32 NZD
Pire transaction: -44 NZD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +25.63 NZD
Perte consécutive maximale: -221.15 NZD

If your broker's forex pair naming is different from my signal, you can try subscribing and see if copying is permitted. Otherwise do the following:

1. Open an account in Blackbull Markets 

2. Transfer the subscription to the newly opened account

or subscribe to AltoPeak signal in Blackbull markets' own Copytrading platform


2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 714 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 15:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
