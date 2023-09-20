- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
402 (67.90%)
Loss Trade:
190 (32.09%)
Best Trade:
52.32 NZD
Worst Trade:
-44.30 NZD
Profitto lordo:
2 521.98 NZD (151 410 pips)
Perdita lorda:
-2 515.89 NZD (154 241 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (25.63 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
118.87 NZD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
66.55%
Massimo carico di deposito:
5.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
272 (45.95%)
Short Trade:
320 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 NZD
Profitto medio:
6.27 NZD
Perdita media:
-13.24 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-221.15 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-221.15 NZD (22)
Crescita mensile:
-2.66%
Previsione annuale:
-32.29%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
320.63 NZD
Massimale:
592.59 NZD (55.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.72% (593.50 NZD)
Per equità:
7.67% (119.75 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|167
|EURCHFp
|128
|GBPNZDp
|107
|GBPAUDp
|51
|NZDCADp
|42
|UK100
|31
|EURCADp
|27
|AUS200
|21
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADp
|82
|EURCHFp
|-33
|GBPNZDp
|12
|GBPAUDp
|-76
|NZDCADp
|-1
|UK100
|97
|EURCADp
|-87
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|76
|GBPCADp
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADp
|8.8K
|EURCHFp
|-857
|GBPNZDp
|-875
|GBPAUDp
|-4.5K
|NZDCADp
|1.6K
|UK100
|5.6K
|EURCADp
|-8.2K
|AUS200
|-2.7K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|2.2K
|GBPCADp
|-1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.32 NZD
Worst Trade: -44 NZD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +25.63 NZD
Massima perdita consecutiva: -221.15 NZD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
If your broker's forex pair naming is different from my signal, you can try subscribing and see if copying is permitted. Otherwise do the following:
1. Open an account in Blackbull Markets
2. Transfer the subscription to the newly opened account
or subscribe to AltoPeak signal in Blackbull markets' own Copytrading platform
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
1.7K
NZD
NZD
106
86%
592
67%
67%
1.00
0.01
NZD
NZD
35%
1:500