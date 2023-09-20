SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AltoPeak BlackBull Tier 1
Michael Ray Wenceslao

AltoPeak BlackBull Tier 1

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -3%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
592
Profit Trade:
402 (67.90%)
Loss Trade:
190 (32.09%)
Best Trade:
52.32 NZD
Worst Trade:
-44.30 NZD
Profitto lordo:
2 521.98 NZD (151 410 pips)
Perdita lorda:
-2 515.89 NZD (154 241 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (25.63 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
118.87 NZD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
66.55%
Massimo carico di deposito:
5.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
272 (45.95%)
Short Trade:
320 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.01 NZD
Profitto medio:
6.27 NZD
Perdita media:
-13.24 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-221.15 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-221.15 NZD (22)
Crescita mensile:
-2.66%
Previsione annuale:
-32.29%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
320.63 NZD
Massimale:
592.59 NZD (55.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.72% (593.50 NZD)
Per equità:
7.67% (119.75 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 167
EURCHFp 128
GBPNZDp 107
GBPAUDp 51
NZDCADp 42
UK100 31
EURCADp 27
AUS200 21
XAUUSDp 12
EURUSDp 3
GBPCADp 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp 82
EURCHFp -33
GBPNZDp 12
GBPAUDp -76
NZDCADp -1
UK100 97
EURCADp -87
AUS200 -12
XAUUSDp -43
EURUSDp 76
GBPCADp -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp 8.8K
EURCHFp -857
GBPNZDp -875
GBPAUDp -4.5K
NZDCADp 1.6K
UK100 5.6K
EURCADp -8.2K
AUS200 -2.7K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.32 NZD
Worst Trade: -44 NZD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +25.63 NZD
Massima perdita consecutiva: -221.15 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

If your broker's forex pair naming is different from my signal, you can try subscribing and see if copying is permitted. Otherwise do the following:

1. Open an account in Blackbull Markets 

2. Transfer the subscription to the newly opened account

or subscribe to AltoPeak signal in Blackbull markets' own Copytrading platform


2025.09.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 714 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 22:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 15:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
