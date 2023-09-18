Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-ECN1 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 3 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.37 × 147 ICMarkets-Live07 0.39 × 1107 ICMarkets-Live08 0.42 × 324 ICMarketsSC-Live08 0.46 × 57 ICMarkets-Live09 0.46 × 41 ICMarketsSC-Live22 0.50 × 6 ICMarkets-Live19 0.50 × 4 ICMarkets-Live04 0.50 × 897 ICMarkets-Live06 0.52 × 464 ICMarkets-Live12 0.56 × 135 ICMarkets-Live02 0.60 × 149 ICMarkets-Live05 0.62 × 13 ICMarkets-Live15 0.63 × 377 Pepperstone-Edge09 0.70 × 101 Tradeview-Live 0.75 × 4 Pepperstone-01 0.86 × 36 Tickmill-Live02 0.95 × 221 TitanFX-01 1.00 × 3 TickmillUK-Live03 1.00 × 2 InfinoxCapitalLtd-InfinoxCN 1.14 × 29 69 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya