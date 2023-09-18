- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
490
Kârla kapanan işlemler:
336 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (31.43%)
En iyi işlem:
51.01 USD
En kötü işlem:
-41.19 USD
Brüt kâr:
1 263.47 USD (75 862 pips)
Brüt zarar:
-603.61 USD (42 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (46.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.46 USD (9)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
36.46%
Maks. mevduat yükü:
67.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.26
Alış işlemleri:
207 (42.24%)
Satış işlemleri:
283 (57.76%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-3.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-89.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-13.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.59 USD
Maksimum:
125.56 USD (9.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.85% (125.20 USD)
Varlığa göre:
26.92% (203.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|209
|NZDCAD
|194
|AUDNZD
|49
|EURUSD
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|283
|NZDCAD
|144
|AUDNZD
|93
|EURUSD
|139
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|3.7K
|EURUSD
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.01 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 147
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 1107
|
ICMarkets-Live08
|0.42 × 324
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 57
|
ICMarkets-Live09
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.50 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 897
|
ICMarkets-Live06
|0.52 × 464
|
ICMarkets-Live12
|0.56 × 135
|
ICMarkets-Live02
|0.60 × 149
|
ICMarkets-Live05
|0.62 × 13
|
ICMarkets-Live15
|0.63 × 377
|
Pepperstone-Edge09
|0.70 × 101
|
Tradeview-Live
|0.75 × 4
|
Pepperstone-01
|0.86 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.95 × 221
|
TitanFX-01
|1.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|1.00 × 2
|
InfinoxCapitalLtd-InfinoxCN
|1.14 × 29
The annual return is expected to be between 25% - 35%. The risk control is set at a mandatory stop - loss of $120. It only operates on AUDCAD and NZDCAD. For those who can tolerate high risks, it can start with an operation of $200 with a lot size of 0.01. In this way, the annualized return can reach around 100%.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
172%
0
0
USD
USD
725
USD
USD
147
76%
490
68%
36%
2.09
1.35
USD
USD
27%
1:500