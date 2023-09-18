SinyallerBölümler
Zhi Li Li

FKW

Zhi Li Li
0 inceleme
Güvenilirlik
147 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 172%
ICMarkets-Live07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
490
Kârla kapanan işlemler:
336 (68.57%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (31.43%)
En iyi işlem:
51.01 USD
En kötü işlem:
-41.19 USD
Brüt kâr:
1 263.47 USD (75 862 pips)
Brüt zarar:
-603.61 USD (42 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (46.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.46 USD (9)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
36.46%
Maks. mevduat yükü:
67.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.26
Alış işlemleri:
207 (42.24%)
Satış işlemleri:
283 (57.76%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-3.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-89.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-13.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.59 USD
Maksimum:
125.56 USD (9.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.85% (125.20 USD)
Varlığa göre:
26.92% (203.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 209
NZDCAD 194
AUDNZD 49
EURUSD 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 283
NZDCAD 144
AUDNZD 93
EURUSD 139
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 13K
AUDNZD 3.7K
EURUSD 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.01 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-ECN1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 147
ICMarkets-Live07
0.39 × 1107
ICMarkets-Live08
0.42 × 324
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 57
ICMarkets-Live09
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 6
ICMarkets-Live19
0.50 × 4
ICMarkets-Live04
0.50 × 897
ICMarkets-Live06
0.52 × 464
ICMarkets-Live12
0.56 × 135
ICMarkets-Live02
0.60 × 149
ICMarkets-Live05
0.62 × 13
ICMarkets-Live15
0.63 × 377
Pepperstone-Edge09
0.70 × 101
Tradeview-Live
0.75 × 4
Pepperstone-01
0.86 × 36
Tickmill-Live02
0.95 × 221
TitanFX-01
1.00 × 3
TickmillUK-Live03
1.00 × 2
InfinoxCapitalLtd-InfinoxCN
1.14 × 29
69 daha fazla...
The annual return is expected to be between 25% - 35%. The risk control is set at a mandatory stop - loss of $120. It only operates on AUDCAD and NZDCAD. For those who can tolerate high risks, it can start with an operation of $200 with a lot size of 0.01. In this way, the annualized return can reach around 100%.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FKW
Ayda 30 USD
172%
0
0
USD
725
USD
147
76%
490
68%
36%
2.09
1.35
USD
27%
1:500
