Zhi Li Li

FKW

Zhi Li Li
0 recensioni
Affidabilità
147 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 172%
ICMarkets-Live07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
336 (68.57%)
Loss Trade:
154 (31.43%)
Best Trade:
51.01 USD
Worst Trade:
-41.19 USD
Profitto lordo:
1 263.47 USD (75 862 pips)
Perdita lorda:
-603.61 USD (42 509 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (46.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.46 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
36.46%
Massimo carico di deposito:
67.16%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.26
Long Trade:
207 (42.24%)
Short Trade:
283 (57.76%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-89.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.98 USD (3)
Crescita mensile:
-13.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.59 USD
Massimale:
125.56 USD (9.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.85% (125.20 USD)
Per equità:
26.92% (203.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 209
NZDCAD 194
AUDNZD 49
EURUSD 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 283
NZDCAD 144
AUDNZD 93
EURUSD 139
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 13K
AUDNZD 3.7K
EURUSD 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.01 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.66 USD
Massima perdita consecutiva: -89.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-ECN1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 147
ICMarkets-Live07
0.39 × 1107
ICMarkets-Live08
0.42 × 324
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 57
ICMarkets-Live09
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 6
ICMarkets-Live19
0.50 × 4
ICMarkets-Live04
0.50 × 897
ICMarkets-Live06
0.52 × 464
ICMarkets-Live12
0.56 × 135
ICMarkets-Live02
0.60 × 149
ICMarkets-Live05
0.62 × 13
ICMarkets-Live15
0.63 × 377
Pepperstone-Edge09
0.70 × 101
Tradeview-Live
0.75 × 4
Pepperstone-01
0.86 × 36
Tickmill-Live02
0.95 × 221
TitanFX-01
1.00 × 3
TickmillUK-Live03
1.00 × 2
InfinoxCapitalLtd-InfinoxCN
1.14 × 29
69 più
The annual return is expected to be between 25% - 35%. The risk control is set at a mandatory stop - loss of $120. It only operates on AUDCAD and NZDCAD. For those who can tolerate high risks, it can start with an operation of $200 with a lot size of 0.01. In this way, the annualized return can reach around 100%.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 21:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.18 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
