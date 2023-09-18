- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
336 (68.57%)
Loss Trade:
154 (31.43%)
Best Trade:
51.01 USD
Worst Trade:
-41.19 USD
Profitto lordo:
1 263.47 USD (75 862 pips)
Perdita lorda:
-603.61 USD (42 509 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (46.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.46 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
36.46%
Massimo carico di deposito:
67.16%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.26
Long Trade:
207 (42.24%)
Short Trade:
283 (57.76%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-89.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.98 USD (3)
Crescita mensile:
-13.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.59 USD
Massimale:
125.56 USD (9.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.85% (125.20 USD)
Per equità:
26.92% (203.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|209
|NZDCAD
|194
|AUDNZD
|49
|EURUSD
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|283
|NZDCAD
|144
|AUDNZD
|93
|EURUSD
|139
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|3.7K
|EURUSD
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.01 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +46.66 USD
Massima perdita consecutiva: -89.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 147
|
ICMarkets-Live07
|0.39 × 1107
|
ICMarkets-Live08
|0.42 × 324
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 57
|
ICMarkets-Live09
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.50 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 897
|
ICMarkets-Live06
|0.52 × 464
|
ICMarkets-Live12
|0.56 × 135
|
ICMarkets-Live02
|0.60 × 149
|
ICMarkets-Live05
|0.62 × 13
|
ICMarkets-Live15
|0.63 × 377
|
Pepperstone-Edge09
|0.70 × 101
|
Tradeview-Live
|0.75 × 4
|
Pepperstone-01
|0.86 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.95 × 221
|
TitanFX-01
|1.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|1.00 × 2
|
InfinoxCapitalLtd-InfinoxCN
|1.14 × 29
69 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The annual return is expected to be between 25% - 35%. The risk control is set at a mandatory stop - loss of $120. It only operates on AUDCAD and NZDCAD. For those who can tolerate high risks, it can start with an operation of $200 with a lot size of 0.01. In this way, the annualized return can reach around 100%.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
172%
0
0
USD
USD
725
USD
USD
147
76%
490
68%
36%
2.09
1.35
USD
USD
27%
1:500