SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FKW
Zhi Li Li

FKW

Zhi Li Li
0 avis
Fiabilité
146 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 171%
ICMarkets-Live07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
489
Bénéfice trades:
335 (68.50%)
Perte trades:
154 (31.49%)
Meilleure transaction:
51.01 USD
Pire transaction:
-41.19 USD
Bénéfice brut:
1 261.79 USD (75 631 pips)
Perte brute:
-603.61 USD (42 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (46.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.46 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
36.46%
Charge de dépôt maximale:
67.16%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
206 (42.13%)
Courts trades:
283 (57.87%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
1.35 USD
Bénéfice moyen:
3.77 USD
Perte moyenne:
-3.92 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-89.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.98 USD (3)
Croissance mensuelle:
-13.21%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.59 USD
Maximal:
125.56 USD (9.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.85% (125.20 USD)
Par fonds propres:
26.92% (203.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 208
NZDCAD 194
AUDNZD 49
EURUSD 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 282
NZDCAD 144
AUDNZD 93
EURUSD 139
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 13K
AUDNZD 3.7K
EURUSD 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.01 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +46.66 USD
Perte consécutive maximale: -89.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-ECN1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 147
ICMarkets-Live07
0.39 × 1107
ICMarkets-Live08
0.42 × 324
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 57
ICMarkets-Live09
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 6
ICMarkets-Live19
0.50 × 4
ICMarkets-Live04
0.50 × 897
ICMarkets-Live06
0.52 × 464
ICMarkets-Live12
0.56 × 135
ICMarkets-Live02
0.60 × 149
ICMarkets-Live05
0.62 × 13
ICMarkets-Live15
0.63 × 377
Pepperstone-Edge09
0.70 × 101
Tradeview-Live
0.75 × 4
Pepperstone-01
0.86 × 36
Tickmill-Live02
0.95 × 221
TitanFX-01
1.00 × 3
TickmillUK-Live03
1.00 × 2
InfinoxCapitalLtd-InfinoxCN
1.14 × 29
69 plus...
The annual return is expected to be between 25% - 35%. The risk control is set at a mandatory stop - loss of $120. It only operates on AUDCAD and NZDCAD. For those who can tolerate high risks, it can start with an operation of $200 with a lot size of 0.01. In this way, the annualized return can reach around 100%.


Aucun avis
2025.09.19 07:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 21:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.18 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
