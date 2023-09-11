- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
607 (93.96%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (6.04%)
En iyi işlem:
19 675.76 CZK
En kötü işlem:
-179 090.85 CZK
Brüt kâr:
279 833.77 CZK (56 005 pips)
Brüt zarar:
-355 979.22 CZK (19 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (10 018.86 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
81 365.29 CZK (53)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
87.22%
Maks. mevduat yükü:
117.23%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
294 (45.51%)
Satış işlemleri:
352 (54.49%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-117.87 CZK
Ortalama kâr:
461.01 CZK
Ortalama zarar:
-9 127.67 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-231 636.79 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-231 636.79 CZK (3)
Aylık büyüme:
11.90%
Yıllık tahmin:
144.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146 641.39 CZK
Maksimum:
234 727.31 CZK (69.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.61% (234 727.31 CZK)
Varlığa göre:
82.97% (140 527.39 CZK)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|641
|OILUSD
|3
|#US500
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-3.8K
|OILUSD
|7
|#US500
|3
|XAUUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|31K
|OILUSD
|4.3K
|#US500
|264
|XAUUSD
|853
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 675.76 CZK
En kötü işlem: -179 091 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10 018.86 CZK
Maksimum ardışık zarar: -231 636.79 CZK
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 89
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.24 × 280
|
Swissquote-Live1
|2.47 × 38
|
Swissquote-Live6
|22.11 × 3235
İnceleme yok