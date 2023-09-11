SinyallerBölümler
David T4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 inceleme
107 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -31%
Swissquote-Live6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
607 (93.96%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (6.04%)
En iyi işlem:
19 675.76 CZK
En kötü işlem:
-179 090.85 CZK
Brüt kâr:
279 833.77 CZK (56 005 pips)
Brüt zarar:
-355 979.22 CZK (19 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (10 018.86 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
81 365.29 CZK (53)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
87.22%
Maks. mevduat yükü:
117.23%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
294 (45.51%)
Satış işlemleri:
352 (54.49%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-117.87 CZK
Ortalama kâr:
461.01 CZK
Ortalama zarar:
-9 127.67 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-231 636.79 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-231 636.79 CZK (3)
Aylık büyüme:
11.90%
Yıllık tahmin:
144.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146 641.39 CZK
Maksimum:
234 727.31 CZK (69.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.61% (234 727.31 CZK)
Varlığa göre:
82.97% (140 527.39 CZK)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 641
OILUSD 3
#US500 1
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -3.8K
OILUSD 7
#US500 3
XAUUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 31K
OILUSD 4.3K
#US500 264
XAUUSD 853
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 675.76 CZK
En kötü işlem: -179 091 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10 018.86 CZK
Maksimum ardışık zarar: -231 636.79 CZK

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 89
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
Swissquote-Live1
2.47 × 38
Swissquote-Live6
22.11 × 3235
2025.07.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.18 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 10:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 03:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 21:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.12 22:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
