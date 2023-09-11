- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
646
Profit Trade:
607 (93.96%)
Loss Trade:
39 (6.04%)
Best Trade:
19 675.76 CZK
Worst Trade:
-179 090.85 CZK
Profitto lordo:
279 833.77 CZK (56 005 pips)
Perdita lorda:
-355 979.22 CZK (19 185 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (10 018.86 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
81 365.29 CZK (53)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
87.22%
Massimo carico di deposito:
117.23%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
294 (45.51%)
Short Trade:
352 (54.49%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-117.87 CZK
Profitto medio:
461.01 CZK
Perdita media:
-9 127.67 CZK
Massime perdite consecutive:
3 (-231 636.79 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-231 636.79 CZK (3)
Crescita mensile:
11.90%
Previsione annuale:
144.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
146 641.39 CZK
Massimale:
234 727.31 CZK (69.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.61% (234 727.31 CZK)
Per equità:
82.97% (140 527.39 CZK)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|641
|OILUSD
|3
|#US500
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-3.8K
|OILUSD
|7
|#US500
|3
|XAUUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|31K
|OILUSD
|4.3K
|#US500
|264
|XAUUSD
|853
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 675.76 CZK
Worst Trade: -179 091 CZK
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10 018.86 CZK
Massima perdita consecutiva: -231 636.79 CZK
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 89
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.24 × 280
|
Swissquote-Live1
|2.47 × 38
|
Swissquote-Live6
|22.11 × 3235
