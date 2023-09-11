SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / David T4
Affiliate Bonus s.r.o.

David T4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 recensioni
107 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -31%
Swissquote-Live6
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
646
Profit Trade:
607 (93.96%)
Loss Trade:
39 (6.04%)
Best Trade:
19 675.76 CZK
Worst Trade:
-179 090.85 CZK
Profitto lordo:
279 833.77 CZK (56 005 pips)
Perdita lorda:
-355 979.22 CZK (19 185 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (10 018.86 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
81 365.29 CZK (53)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
87.22%
Massimo carico di deposito:
117.23%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
294 (45.51%)
Short Trade:
352 (54.49%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-117.87 CZK
Profitto medio:
461.01 CZK
Perdita media:
-9 127.67 CZK
Massime perdite consecutive:
3 (-231 636.79 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-231 636.79 CZK (3)
Crescita mensile:
11.90%
Previsione annuale:
144.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
146 641.39 CZK
Massimale:
234 727.31 CZK (69.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.61% (234 727.31 CZK)
Per equità:
82.97% (140 527.39 CZK)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 641
OILUSD 3
#US500 1
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -3.8K
OILUSD 7
#US500 3
XAUUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 31K
OILUSD 4.3K
#US500 264
XAUUSD 853
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 675.76 CZK
Worst Trade: -179 091 CZK
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +10 018.86 CZK
Massima perdita consecutiva: -231 636.79 CZK

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 89
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
Swissquote-Live1
2.47 × 38
Swissquote-Live6
22.11 × 3235
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 11:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.18 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.15 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.02 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 10:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.02 03:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 21:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.01 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.12 22:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati