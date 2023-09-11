SignauxSections
David T4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 avis
107 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -31%
Swissquote-Live6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
646
Bénéfice trades:
607 (93.96%)
Perte trades:
39 (6.04%)
Meilleure transaction:
19 675.76 CZK
Pire transaction:
-179 090.85 CZK
Bénéfice brut:
279 833.77 CZK (56 005 pips)
Perte brute:
-355 979.22 CZK (19 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (10 018.86 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
81 365.29 CZK (53)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
87.22%
Charge de dépôt maximale:
117.23%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
294 (45.51%)
Courts trades:
352 (54.49%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-117.87 CZK
Bénéfice moyen:
461.01 CZK
Perte moyenne:
-9 127.67 CZK
Pertes consécutives maximales:
3 (-231 636.79 CZK)
Perte consécutive maximale:
-231 636.79 CZK (3)
Croissance mensuelle:
11.90%
Prévision annuelle:
144.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
146 641.39 CZK
Maximal:
234 727.31 CZK (69.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.61% (234 727.31 CZK)
Par fonds propres:
82.97% (140 527.39 CZK)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 641
OILUSD 3
#US500 1
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -3.8K
OILUSD 7
#US500 3
XAUUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 31K
OILUSD 4.3K
#US500 264
XAUUSD 853
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 675.76 CZK
Pire transaction: -179 091 CZK
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +10 018.86 CZK
Perte consécutive maximale: -231 636.79 CZK

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 89
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
Swissquote-Live1
2.47 × 38
Swissquote-Live6
22.11 × 3235
Aucun avis
2025.07.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
