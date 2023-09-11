- Croissance
Trades:
646
Bénéfice trades:
607 (93.96%)
Perte trades:
39 (6.04%)
Meilleure transaction:
19 675.76 CZK
Pire transaction:
-179 090.85 CZK
Bénéfice brut:
279 833.77 CZK (56 005 pips)
Perte brute:
-355 979.22 CZK (19 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (10 018.86 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
81 365.29 CZK (53)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
87.22%
Charge de dépôt maximale:
117.23%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
294 (45.51%)
Courts trades:
352 (54.49%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-117.87 CZK
Bénéfice moyen:
461.01 CZK
Perte moyenne:
-9 127.67 CZK
Pertes consécutives maximales:
3 (-231 636.79 CZK)
Perte consécutive maximale:
-231 636.79 CZK (3)
Croissance mensuelle:
11.90%
Prévision annuelle:
144.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
146 641.39 CZK
Maximal:
234 727.31 CZK (69.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.61% (234 727.31 CZK)
Par fonds propres:
82.97% (140 527.39 CZK)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|641
|OILUSD
|3
|#US500
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-3.8K
|OILUSD
|7
|#US500
|3
|XAUUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|31K
|OILUSD
|4.3K
|#US500
|264
|XAUUSD
|853
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Meilleure transaction: +19 675.76 CZK
Pire transaction: -179 091 CZK
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +10 018.86 CZK
Perte consécutive maximale: -231 636.79 CZK
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 89
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.24 × 280
|
Swissquote-Live1
|2.47 × 38
|
Swissquote-Live6
|22.11 × 3235
Aucun avis