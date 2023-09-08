- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
555 (80.31%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (19.68%)
En iyi işlem:
30.63 USD
En kötü işlem:
-79.59 USD
Brüt kâr:
904.91 USD (89 011 pips)
Brüt zarar:
-1 008.32 USD (81 033 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (26.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.63 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
64.54%
Maks. mevduat yükü:
6.24%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
318 (46.02%)
Satış işlemleri:
373 (53.98%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-519.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-519.57 USD (11)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
8.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
249.65 USD
Maksimum:
521.51 USD (39.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.62% (521.51 USD)
Varlığa göre:
30.66% (402.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|NZDCAD
|255
|AUDNZD
|68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-117
|NZDCAD
|25
|AUDNZD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|7K
|NZDCAD
|8.4K
|AUDNZD
|-7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.63 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Running my newest EA: Stability Pro
settings:
Risk level = 5
Safety SL value = allow 90% max historical data
İnceleme yok
