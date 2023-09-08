SinyallerBölümler
Profalgo Limited

Stability Pro Low Risk

Profalgo Limited
0 inceleme
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -10%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
691
Kârla kapanan işlemler:
555 (80.31%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (19.68%)
En iyi işlem:
30.63 USD
En kötü işlem:
-79.59 USD
Brüt kâr:
904.91 USD (89 011 pips)
Brüt zarar:
-1 008.32 USD (81 033 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (26.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.63 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
64.54%
Maks. mevduat yükü:
6.24%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
318 (46.02%)
Satış işlemleri:
373 (53.98%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-519.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-519.57 USD (11)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
8.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
249.65 USD
Maksimum:
521.51 USD (39.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.62% (521.51 USD)
Varlığa göre:
30.66% (402.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 368
NZDCAD 255
AUDNZD 68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -117
NZDCAD 25
AUDNZD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 7K
NZDCAD 8.4K
AUDNZD -7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.63 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Running my newest EA: Stability Pro

settings:

Risk level = 5

Safety SL value = allow 90% max historical data


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


İnceleme yok
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 20:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.28 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.23 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 19:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.28 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
