Segnali / MetaTrader 5 / Stability Pro Low Risk
Profalgo Limited

Stability Pro Low Risk

Profalgo Limited
0 recensioni
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -10%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
691
Profit Trade:
555 (80.31%)
Loss Trade:
136 (19.68%)
Best Trade:
30.63 USD
Worst Trade:
-79.59 USD
Profitto lordo:
904.91 USD (89 011 pips)
Perdita lorda:
-1 008.32 USD (81 033 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (26.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.63 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.54%
Massimo carico di deposito:
6.24%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
318 (46.02%)
Short Trade:
373 (53.98%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-7.41 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-519.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-519.57 USD (11)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
8.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.65 USD
Massimale:
521.51 USD (39.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.62% (521.51 USD)
Per equità:
30.66% (402.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 368
NZDCAD 255
AUDNZD 68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -117
NZDCAD 25
AUDNZD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 7K
NZDCAD 8.4K
AUDNZD -7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.63 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.05 USD
Massima perdita consecutiva: -519.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Running my newest EA: Stability Pro

settings:

Risk level = 5

Safety SL value = allow 90% max historical data


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Non ci sono recensioni
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 20:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.28 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.23 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 19:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.28 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
