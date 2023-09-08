- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
691
Profit Trade:
555 (80.31%)
Loss Trade:
136 (19.68%)
Best Trade:
30.63 USD
Worst Trade:
-79.59 USD
Profitto lordo:
904.91 USD (89 011 pips)
Perdita lorda:
-1 008.32 USD (81 033 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (26.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.63 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.54%
Massimo carico di deposito:
6.24%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
318 (46.02%)
Short Trade:
373 (53.98%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-7.41 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-519.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-519.57 USD (11)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
8.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.65 USD
Massimale:
521.51 USD (39.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.62% (521.51 USD)
Per equità:
30.66% (402.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|368
|NZDCAD
|255
|AUDNZD
|68
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-117
|NZDCAD
|25
|AUDNZD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7K
|NZDCAD
|8.4K
|AUDNZD
|-7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.63 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.05 USD
Massima perdita consecutiva: -519.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Running my newest EA: Stability Pro
settings:
Risk level = 5
Safety SL value = allow 90% max historical data
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
941
USD
USD
107
99%
691
80%
65%
0.89
-0.15
USD
USD
40%
1:500