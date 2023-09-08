SignauxSections
Profalgo Limited

Stability Pro Low Risk

Profalgo Limited
0 avis
107 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -10%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
691
Bénéfice trades:
555 (80.31%)
Perte trades:
136 (19.68%)
Meilleure transaction:
30.63 USD
Pire transaction:
-79.59 USD
Bénéfice brut:
904.91 USD (89 011 pips)
Perte brute:
-1 008.32 USD (81 033 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (26.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.63 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
64.54%
Charge de dépôt maximale:
6.24%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
318 (46.02%)
Courts trades:
373 (53.98%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.15 USD
Bénéfice moyen:
1.63 USD
Perte moyenne:
-7.41 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-519.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-519.57 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.66%
Prévision annuelle:
8.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
249.65 USD
Maximal:
521.51 USD (39.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.62% (521.51 USD)
Par fonds propres:
30.66% (402.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 368
NZDCAD 255
AUDNZD 68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -117
NZDCAD 25
AUDNZD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 7K
NZDCAD 8.4K
AUDNZD -7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.63 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +26.05 USD
Perte consécutive maximale: -519.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Running my newest EA: Stability Pro

settings:

Risk level = 5

Safety SL value = allow 90% max historical data


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Aucun avis
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 02:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 20:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 00:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.25 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.28 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.18 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.18 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.23 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 19:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.28 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

