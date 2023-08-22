SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Power Of Hurricane
Natalya

The Power Of Hurricane

Natalya
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
1 / 966 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 613%
OctaFX-Real10
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 454
Kârla kapanan işlemler:
1 073 (73.79%)
Zararla kapanan işlemler:
381 (26.20%)
En iyi işlem:
295.03 USD
En kötü işlem:
-82.77 USD
Brüt kâr:
6 253.32 USD (143 435 pips)
Brüt zarar:
-2 944.59 USD (95 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (72.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.87 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
77.26%
Maks. mevduat yükü:
96.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.49
Alış işlemleri:
741 (50.96%)
Satış işlemleri:
713 (49.04%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
5.83 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-287.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-287.95 USD (5)
Aylık büyüme:
4.66%
Yıllık tahmin:
56.10%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
287.95 USD (9.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.62% (287.95 USD)
Varlığa göre:
73.84% (1 464.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 453
AUDCAD 436
AUDNZD 262
GBPCHF 133
NZDUSD 87
USDCAD 83
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 882
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 397
GBPCHF 436
NZDUSD 251
USDCAD 262
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 17K
AUDNZD 16K
GBPCHF 743
NZDUSD 1.8K
USDCAD -554
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +295.03 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +72.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -287.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
UltimaMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 16
FBS-Real-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FBS-Real-12
0.00 × 6
ForexChief-Classic
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 13
VantageInternational-Live 10
0.00 × 5
OctaFX-Real7
0.00 × 5
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Exness-Real4
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 2
OctaFX-Real4
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 19
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 11
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 6
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 18:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.28 05:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.10 20:21
No swaps are charged on the signal account
