- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 454
Kârla kapanan işlemler:
1 073 (73.79%)
Zararla kapanan işlemler:
381 (26.20%)
En iyi işlem:
295.03 USD
En kötü işlem:
-82.77 USD
Brüt kâr:
6 253.32 USD (143 435 pips)
Brüt zarar:
-2 944.59 USD (95 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (72.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
296.87 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
77.26%
Maks. mevduat yükü:
96.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.49
Alış işlemleri:
741 (50.96%)
Satış işlemleri:
713 (49.04%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
5.83 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-287.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-287.95 USD (5)
Aylık büyüme:
4.66%
Yıllık tahmin:
56.10%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
287.95 USD (9.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.62% (287.95 USD)
Varlığa göre:
73.84% (1 464.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|453
|AUDCAD
|436
|AUDNZD
|262
|GBPCHF
|133
|NZDUSD
|87
|USDCAD
|83
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|882
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|397
|GBPCHF
|436
|NZDUSD
|251
|USDCAD
|262
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|16K
|GBPCHF
|743
|NZDUSD
|1.8K
|USDCAD
|-554
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +295.03 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +72.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -287.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
UltimaMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 16
|
FBS-Real-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FBS-Real-12
|0.00 × 6
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 5
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 19
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
613%
1
966
USD
USD
1.9K
USD
USD
114
99%
1 454
73%
77%
2.12
2.28
USD
USD
74%
1:50