SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / The Power Of Hurricane
Natalya

The Power Of Hurricane

Natalya
0 avis
Fiabilité
114 semaines
1 / 1K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 612%
OctaFX-Real10
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 452
Bénéfice trades:
1 072 (73.82%)
Perte trades:
380 (26.17%)
Meilleure transaction:
295.03 USD
Pire transaction:
-82.77 USD
Bénéfice brut:
6 248.48 USD (143 211 pips)
Perte brute:
-2 942.20 USD (95 813 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (72.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
296.87 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
77.26%
Charge de dépôt maximale:
96.84%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.48
Longs trades:
739 (50.90%)
Courts trades:
713 (49.10%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
2.28 USD
Bénéfice moyen:
5.83 USD
Perte moyenne:
-7.74 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-287.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-287.95 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.63%
Prévision annuelle:
57.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.50 USD
Maximal:
287.95 USD (9.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.62% (287.95 USD)
Par fonds propres:
73.84% (1 464.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 453
AUDCAD 434
AUDNZD 262
GBPCHF 133
NZDUSD 87
USDCAD 83
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 882
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 397
GBPCHF 436
NZDUSD 251
USDCAD 262
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 17K
AUDNZD 16K
GBPCHF 743
NZDUSD 1.8K
USDCAD -554
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +295.03 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +72.64 USD
Perte consécutive maximale: -287.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
UltimaMarkets-Live
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 16
FBS-Real-3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
FBS-Real-12
0.00 × 6
ForexChief-Classic
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
EagleFX-Live
0.00 × 13
VantageInternational-Live 10
0.00 × 5
OctaFX-Real7
0.00 × 5
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Exness-Real4
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 2
OctaFX-Real4
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 19
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 11
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 6
32 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 18:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.28 05:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.10 20:21
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Power Of Hurricane
30 USD par mois
612%
1
1K
USD
1.9K
USD
114
99%
1 452
73%
77%
2.12
2.28
USD
74%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.