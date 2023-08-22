- Crescita
Trade:
1 454
Profit Trade:
1 073 (73.79%)
Loss Trade:
381 (26.20%)
Best Trade:
295.03 USD
Worst Trade:
-82.77 USD
Profitto lordo:
6 253.32 USD (143 435 pips)
Perdita lorda:
-2 944.59 USD (95 924 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (72.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.87 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
77.26%
Massimo carico di deposito:
96.84%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.49
Long Trade:
741 (50.96%)
Short Trade:
713 (49.04%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
5.83 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-287.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-287.95 USD (5)
Crescita mensile:
4.62%
Previsione annuale:
56.10%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
287.95 USD (9.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.62% (287.95 USD)
Per equità:
73.84% (1 464.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|453
|AUDCAD
|436
|AUDNZD
|262
|GBPCHF
|133
|NZDUSD
|87
|USDCAD
|83
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|882
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|397
|GBPCHF
|436
|NZDUSD
|251
|USDCAD
|262
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|16K
|GBPCHF
|743
|NZDUSD
|1.8K
|USDCAD
|-554
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +295.03 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +72.64 USD
Massima perdita consecutiva: -287.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
UltimaMarkets-Live
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 16
|
FBS-Real-3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
FBS-Real-12
|0.00 × 6
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
EagleFX-Live
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 5
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real4
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 19
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 6
