Nei Tian Rong Hui

Dream MX 0192

Nei Tian Rong Hui
0 inceleme
112 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -58%
XMTrading-Real 48
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 907
Kârla kapanan işlemler:
7 970 (66.93%)
Zararla kapanan işlemler:
3 937 (33.06%)
En iyi işlem:
1 573.00 JPY
En kötü işlem:
-15 554.00 JPY
Brüt kâr:
55 447.00 JPY (890 750 pips)
Brüt zarar:
-142 926.00 JPY (1 046 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
414 (0.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
2 563.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
97.80%
Maks. mevduat yükü:
493.88%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
5 554 (46.64%)
Satış işlemleri:
6 353 (53.36%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-7.35 JPY
Ortalama kâr:
6.96 JPY
Ortalama zarar:
-36.30 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
192 (-192.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-29 766.00 JPY (28)
Aylık büyüme:
3.30%
Yıllık tahmin:
41.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88 322.00 JPY
Maksimum:
90 059.00 JPY (90.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.47% (89 393.00 JPY)
Varlığa göre:
97.14% (34.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDmicro 4349
USDJPYmicro 3099
GBPUSDmicro 1824
EURUSDmicro 1249
AUDCADmicro 375
NZDCADmicro 297
AUDNZDmicro 264
NZDJPYmicro 114
NZDUSDmicro 88
GBPCHFmicro 83
USDCADmicro 49
EURGBPmicro 39
AUDUSDmicro 38
EURNZDmicro 14
BTCUSD 13
EURAUDmicro 4
GBPJPYmicro 4
EURCHFmicro 3
USDCHFmicro 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDmicro -367
USDJPYmicro -7
GBPUSDmicro -69
EURUSDmicro -123
AUDCADmicro 10
NZDCADmicro -18
AUDNZDmicro -211
NZDJPYmicro 3
NZDUSDmicro 7
GBPCHFmicro 3
USDCADmicro 2
EURGBPmicro 1
AUDUSDmicro 1
EURNZDmicro 0
BTCUSD 2
EURAUDmicro 0
GBPJPYmicro 0
EURCHFmicro 0
USDCHFmicro 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDmicro -216K
USDJPYmicro -47K
GBPUSDmicro -41K
EURUSDmicro -44K
AUDCADmicro 13K
NZDCADmicro -2K
AUDNZDmicro -18K
NZDJPYmicro 19K
NZDUSDmicro 8.5K
GBPCHFmicro -6.1K
USDCADmicro -3.9K
EURGBPmicro 2.8K
AUDUSDmicro 8.8K
EURNZDmicro -327
BTCUSD 88K
EURAUDmicro 120
GBPJPYmicro 1.2K
EURCHFmicro -44
USDCHFmicro 26
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 573.00 JPY
En kötü işlem: -15 554 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +0.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -192.00 JPY

Veri yok

İnceleme yok
