İşlemler:
11 907
Kârla kapanan işlemler:
7 970 (66.93%)
Zararla kapanan işlemler:
3 937 (33.06%)
En iyi işlem:
1 573.00 JPY
En kötü işlem:
-15 554.00 JPY
Brüt kâr:
55 447.00 JPY (890 750 pips)
Brüt zarar:
-142 926.00 JPY (1 046 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
414 (0.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
2 563.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
97.80%
Maks. mevduat yükü:
493.88%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
5 554 (46.64%)
Satış işlemleri:
6 353 (53.36%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-7.35 JPY
Ortalama kâr:
6.96 JPY
Ortalama zarar:
-36.30 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
192 (-192.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-29 766.00 JPY (28)
Aylık büyüme:
3.30%
Yıllık tahmin:
41.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88 322.00 JPY
Maksimum:
90 059.00 JPY (90.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.47% (89 393.00 JPY)
Varlığa göre:
97.14% (34.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4349
|USDJPYmicro
|3099
|GBPUSDmicro
|1824
|EURUSDmicro
|1249
|AUDCADmicro
|375
|NZDCADmicro
|297
|AUDNZDmicro
|264
|NZDJPYmicro
|114
|NZDUSDmicro
|88
|GBPCHFmicro
|83
|USDCADmicro
|49
|EURGBPmicro
|39
|AUDUSDmicro
|38
|EURNZDmicro
|14
|BTCUSD
|13
|EURAUDmicro
|4
|GBPJPYmicro
|4
|EURCHFmicro
|3
|USDCHFmicro
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDmicro
|-367
|USDJPYmicro
|-7
|GBPUSDmicro
|-69
|EURUSDmicro
|-123
|AUDCADmicro
|10
|NZDCADmicro
|-18
|AUDNZDmicro
|-211
|NZDJPYmicro
|3
|NZDUSDmicro
|7
|GBPCHFmicro
|3
|USDCADmicro
|2
|EURGBPmicro
|1
|AUDUSDmicro
|1
|EURNZDmicro
|0
|BTCUSD
|2
|EURAUDmicro
|0
|GBPJPYmicro
|0
|EURCHFmicro
|0
|USDCHFmicro
|0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDmicro
|-216K
|USDJPYmicro
|-47K
|GBPUSDmicro
|-41K
|EURUSDmicro
|-44K
|AUDCADmicro
|13K
|NZDCADmicro
|-2K
|AUDNZDmicro
|-18K
|NZDJPYmicro
|19K
|NZDUSDmicro
|8.5K
|GBPCHFmicro
|-6.1K
|USDCADmicro
|-3.9K
|EURGBPmicro
|2.8K
|AUDUSDmicro
|8.8K
|EURNZDmicro
|-327
|BTCUSD
|88K
|EURAUDmicro
|120
|GBPJPYmicro
|1.2K
|EURCHFmicro
|-44
|USDCHFmicro
|26
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +1 573.00 JPY
En kötü işlem: -15 554 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +0.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -192.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 48" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
