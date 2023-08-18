SignauxSections
Nei Tian Rong Hui

Dream MX 0192

Nei Tian Rong Hui
0 avis
112 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -58%
XMTrading-Real 48
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 907
Bénéfice trades:
7 970 (66.93%)
Perte trades:
3 937 (33.06%)
Meilleure transaction:
1 573.00 JPY
Pire transaction:
-15 554.00 JPY
Bénéfice brut:
55 447.00 JPY (890 750 pips)
Perte brute:
-142 926.00 JPY (1 046 680 pips)
Gains consécutifs maximales:
414 (0.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
2 563.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
97.80%
Charge de dépôt maximale:
493.88%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
5 554 (46.64%)
Courts trades:
6 353 (53.36%)
Facteur de profit:
0.39
Rendement attendu:
-7.35 JPY
Bénéfice moyen:
6.96 JPY
Perte moyenne:
-36.30 JPY
Pertes consécutives maximales:
192 (-192.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-29 766.00 JPY (28)
Croissance mensuelle:
3.30%
Prévision annuelle:
41.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88 322.00 JPY
Maximal:
90 059.00 JPY (90.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.47% (89 393.00 JPY)
Par fonds propres:
97.14% (34.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDmicro 4349
USDJPYmicro 3099
GBPUSDmicro 1824
EURUSDmicro 1249
AUDCADmicro 375
NZDCADmicro 297
AUDNZDmicro 264
NZDJPYmicro 114
NZDUSDmicro 88
GBPCHFmicro 83
USDCADmicro 49
EURGBPmicro 39
AUDUSDmicro 38
EURNZDmicro 14
BTCUSD 13
EURAUDmicro 4
GBPJPYmicro 4
EURCHFmicro 3
USDCHFmicro 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDmicro -367
USDJPYmicro -7
GBPUSDmicro -69
EURUSDmicro -123
AUDCADmicro 10
NZDCADmicro -18
AUDNZDmicro -211
NZDJPYmicro 3
NZDUSDmicro 7
GBPCHFmicro 3
USDCADmicro 2
EURGBPmicro 1
AUDUSDmicro 1
EURNZDmicro 0
BTCUSD 2
EURAUDmicro 0
GBPJPYmicro 0
EURCHFmicro 0
USDCHFmicro 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDmicro -216K
USDJPYmicro -47K
GBPUSDmicro -41K
EURUSDmicro -44K
AUDCADmicro 13K
NZDCADmicro -2K
AUDNZDmicro -18K
NZDJPYmicro 19K
NZDUSDmicro 8.5K
GBPCHFmicro -6.1K
USDCADmicro -3.9K
EURGBPmicro 2.8K
AUDUSDmicro 8.8K
EURNZDmicro -327
BTCUSD 88K
EURAUDmicro 120
GBPJPYmicro 1.2K
EURCHFmicro -44
USDCHFmicro 26
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 573.00 JPY
Pire transaction: -15 554 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 JPY
Perte consécutive maximale: -192.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 48" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.23 08:12
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.14 01:47
No swaps are charged on the signal account
2025.04.04 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.02 23:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 11:52
No swaps are charged on the signal account
2025.04.01 03:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 22:45
High current drawdown in 89% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 18:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 21:28
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 17:02
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.