- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
11 907
Bénéfice trades:
7 970 (66.93%)
Perte trades:
3 937 (33.06%)
Meilleure transaction:
1 573.00 JPY
Pire transaction:
-15 554.00 JPY
Bénéfice brut:
55 447.00 JPY (890 750 pips)
Perte brute:
-142 926.00 JPY (1 046 680 pips)
Gains consécutifs maximales:
414 (0.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
2 563.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
97.80%
Charge de dépôt maximale:
493.88%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
5 554 (46.64%)
Courts trades:
6 353 (53.36%)
Facteur de profit:
0.39
Rendement attendu:
-7.35 JPY
Bénéfice moyen:
6.96 JPY
Perte moyenne:
-36.30 JPY
Pertes consécutives maximales:
192 (-192.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-29 766.00 JPY (28)
Croissance mensuelle:
3.30%
Prévision annuelle:
41.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88 322.00 JPY
Maximal:
90 059.00 JPY (90.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.47% (89 393.00 JPY)
Par fonds propres:
97.14% (34.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4349
|USDJPYmicro
|3099
|GBPUSDmicro
|1824
|EURUSDmicro
|1249
|AUDCADmicro
|375
|NZDCADmicro
|297
|AUDNZDmicro
|264
|NZDJPYmicro
|114
|NZDUSDmicro
|88
|GBPCHFmicro
|83
|USDCADmicro
|49
|EURGBPmicro
|39
|AUDUSDmicro
|38
|EURNZDmicro
|14
|BTCUSD
|13
|EURAUDmicro
|4
|GBPJPYmicro
|4
|EURCHFmicro
|3
|USDCHFmicro
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDmicro
|-367
|USDJPYmicro
|-7
|GBPUSDmicro
|-69
|EURUSDmicro
|-123
|AUDCADmicro
|10
|NZDCADmicro
|-18
|AUDNZDmicro
|-211
|NZDJPYmicro
|3
|NZDUSDmicro
|7
|GBPCHFmicro
|3
|USDCADmicro
|2
|EURGBPmicro
|1
|AUDUSDmicro
|1
|EURNZDmicro
|0
|BTCUSD
|2
|EURAUDmicro
|0
|GBPJPYmicro
|0
|EURCHFmicro
|0
|USDCHFmicro
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDmicro
|-216K
|USDJPYmicro
|-47K
|GBPUSDmicro
|-41K
|EURUSDmicro
|-44K
|AUDCADmicro
|13K
|NZDCADmicro
|-2K
|AUDNZDmicro
|-18K
|NZDJPYmicro
|19K
|NZDUSDmicro
|8.5K
|GBPCHFmicro
|-6.1K
|USDCADmicro
|-3.9K
|EURGBPmicro
|2.8K
|AUDUSDmicro
|8.8K
|EURNZDmicro
|-327
|BTCUSD
|88K
|EURAUDmicro
|120
|GBPJPYmicro
|1.2K
|EURCHFmicro
|-44
|USDCHFmicro
|26
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 573.00 JPY
Pire transaction: -15 554 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 JPY
Perte consécutive maximale: -192.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 48" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-58%
0
0
USD
USD
2.6K
JPY
JPY
112
99%
11 907
66%
98%
0.38
-7.35
JPY
JPY
97%
1:500