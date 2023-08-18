SegnaliSezioni
Nei Tian Rong Hui

Dream MX 0192

Nei Tian Rong Hui
0 recensioni
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -58%
XMTrading-Real 48
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 907
Profit Trade:
7 970 (66.93%)
Loss Trade:
3 937 (33.06%)
Best Trade:
1 573.00 JPY
Worst Trade:
-15 554.00 JPY
Profitto lordo:
55 447.00 JPY (890 750 pips)
Perdita lorda:
-142 926.00 JPY (1 046 680 pips)
Vincite massime consecutive:
414 (0.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
2 563.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
97.80%
Massimo carico di deposito:
493.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
5 554 (46.64%)
Short Trade:
6 353 (53.36%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-7.35 JPY
Profitto medio:
6.96 JPY
Perdita media:
-36.30 JPY
Massime perdite consecutive:
192 (-192.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-29 766.00 JPY (28)
Crescita mensile:
3.30%
Previsione annuale:
41.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88 322.00 JPY
Massimale:
90 059.00 JPY (90.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.47% (89 393.00 JPY)
Per equità:
97.14% (34.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 4349
USDJPYmicro 3099
GBPUSDmicro 1824
EURUSDmicro 1249
AUDCADmicro 375
NZDCADmicro 297
AUDNZDmicro 264
NZDJPYmicro 114
NZDUSDmicro 88
GBPCHFmicro 83
USDCADmicro 49
EURGBPmicro 39
AUDUSDmicro 38
EURNZDmicro 14
BTCUSD 13
EURAUDmicro 4
GBPJPYmicro 4
EURCHFmicro 3
USDCHFmicro 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro -367
USDJPYmicro -7
GBPUSDmicro -69
EURUSDmicro -123
AUDCADmicro 10
NZDCADmicro -18
AUDNZDmicro -211
NZDJPYmicro 3
NZDUSDmicro 7
GBPCHFmicro 3
USDCADmicro 2
EURGBPmicro 1
AUDUSDmicro 1
EURNZDmicro 0
BTCUSD 2
EURAUDmicro 0
GBPJPYmicro 0
EURCHFmicro 0
USDCHFmicro 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro -216K
USDJPYmicro -47K
GBPUSDmicro -41K
EURUSDmicro -44K
AUDCADmicro 13K
NZDCADmicro -2K
AUDNZDmicro -18K
NZDJPYmicro 19K
NZDUSDmicro 8.5K
GBPCHFmicro -6.1K
USDCADmicro -3.9K
EURGBPmicro 2.8K
AUDUSDmicro 8.8K
EURNZDmicro -327
BTCUSD 88K
EURAUDmicro 120
GBPJPYmicro 1.2K
EURCHFmicro -44
USDCHFmicro 26
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 573.00 JPY
Worst Trade: -15 554 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +0.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -192.00 JPY

il mio commercio di forex!
 
Ottieni il reddito passivo dei tuoi sogni con il trading completamente automatizzato

Afferra la tua felicità!

Per unirti alla comunità Dream☆Presentation,
 
Buon commercio!
