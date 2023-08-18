- Crescita
Trade:
11 907
Profit Trade:
7 970 (66.93%)
Loss Trade:
3 937 (33.06%)
Best Trade:
1 573.00 JPY
Worst Trade:
-15 554.00 JPY
Profitto lordo:
55 447.00 JPY (890 750 pips)
Perdita lorda:
-142 926.00 JPY (1 046 680 pips)
Vincite massime consecutive:
414 (0.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
2 563.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
97.80%
Massimo carico di deposito:
493.88%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
5 554 (46.64%)
Short Trade:
6 353 (53.36%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-7.35 JPY
Profitto medio:
6.96 JPY
Perdita media:
-36.30 JPY
Massime perdite consecutive:
192 (-192.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-29 766.00 JPY (28)
Crescita mensile:
3.30%
Previsione annuale:
41.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88 322.00 JPY
Massimale:
90 059.00 JPY (90.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.47% (89 393.00 JPY)
Per equità:
97.14% (34.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|4349
|USDJPYmicro
|3099
|GBPUSDmicro
|1824
|EURUSDmicro
|1249
|AUDCADmicro
|375
|NZDCADmicro
|297
|AUDNZDmicro
|264
|NZDJPYmicro
|114
|NZDUSDmicro
|88
|GBPCHFmicro
|83
|USDCADmicro
|49
|EURGBPmicro
|39
|AUDUSDmicro
|38
|EURNZDmicro
|14
|BTCUSD
|13
|EURAUDmicro
|4
|GBPJPYmicro
|4
|EURCHFmicro
|3
|USDCHFmicro
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDmicro
|-367
|USDJPYmicro
|-7
|GBPUSDmicro
|-69
|EURUSDmicro
|-123
|AUDCADmicro
|10
|NZDCADmicro
|-18
|AUDNZDmicro
|-211
|NZDJPYmicro
|3
|NZDUSDmicro
|7
|GBPCHFmicro
|3
|USDCADmicro
|2
|EURGBPmicro
|1
|AUDUSDmicro
|1
|EURNZDmicro
|0
|BTCUSD
|2
|EURAUDmicro
|0
|GBPJPYmicro
|0
|EURCHFmicro
|0
|USDCHFmicro
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDmicro
|-216K
|USDJPYmicro
|-47K
|GBPUSDmicro
|-41K
|EURUSDmicro
|-44K
|AUDCADmicro
|13K
|NZDCADmicro
|-2K
|AUDNZDmicro
|-18K
|NZDJPYmicro
|19K
|NZDUSDmicro
|8.5K
|GBPCHFmicro
|-6.1K
|USDCADmicro
|-3.9K
|EURGBPmicro
|2.8K
|AUDUSDmicro
|8.8K
|EURNZDmicro
|-327
|BTCUSD
|88K
|EURAUDmicro
|120
|GBPJPYmicro
|1.2K
|EURCHFmicro
|-44
|USDCHFmicro
|26
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +1 573.00 JPY
Worst Trade: -15 554 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +0.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -192.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 48" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
il mio commercio di forex!
Ottieni il reddito passivo dei tuoi sogni con il trading completamente automatizzato
Afferra la tua felicità!
Per unirti alla comunità Dream☆Presentation,
Clicca qui https://www.facebook.com/DreamPresentations/
Buon commercio!
Non ci sono recensioni
30USD al mese
-58%
0
0
USD
USD
2.6K
JPY
JPY
112
99%
11 907
66%
98%
0.38
-7.35
JPY
JPY
97%
1:500