Thai Doan Pham

Exness Giaphat NZDCAD

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
116 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 42%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 717
Kârla kapanan işlemler:
1 192 (69.42%)
Zararla kapanan işlemler:
525 (30.58%)
En iyi işlem:
28.61 USD
En kötü işlem:
-60.36 USD
Brüt kâr:
1 526.38 USD (161 215 pips)
Brüt zarar:
-1 257.63 USD (121 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.85 USD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
62.22%
Maks. mevduat yükü:
189.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
844 (49.16%)
Satış işlemleri:
873 (50.84%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-72.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.85 USD (10)
Aylık büyüme:
-5.67%
Yıllık tahmin:
-69.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
301.32 USD (37.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.34% (301.32 USD)
Varlığa göre:
76.81% (352.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 1717
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 269
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.61 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +26.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 7
Exness-Real24
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real29
0.02 × 394
Exness-Real
0.07 × 1258
GoMarkets-Real 10
0.07 × 288
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 6
Exness-Real6
0.18 × 22
DooPrime-Live 2
0.29 × 100
EGlobalTrade-Classic3
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 41
RoboForex-ProCent-5
1.78 × 18
ICMarketsSC-Live23
2.50 × 2
FBS-Real-10
2.75 × 4
Exness-Real4
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
3.00 × 1
VantageInternational-Live 16
3.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
3.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.38 × 13
6 daha fazla...
İnceleme yok
2024.11.21 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.11 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.11 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 14:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.09 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 16:35
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.04 15:25
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.26 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.25 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.18 20:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.15 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Exness Giaphat NZDCAD
Ayda 999 USD
42%
0
0
USD
526
USD
116
100%
1 717
69%
62%
1.21
0.16
USD
77%
1:200
