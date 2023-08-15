Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live16 0.00 × 1 RoboForex-Pro-2 0.00 × 7 Exness-Real24 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 1 VantageInternational-Live 2 0.00 × 9 FTMO-Server3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 Exness-Real29 0.02 × 394 Exness-Real 0.07 × 1258 GoMarkets-Real 10 0.07 × 288 ICMarketsSC-Live19 0.17 × 6 Exness-Real6 0.18 × 22 DooPrime-Live 2 0.29 × 100 EGlobalTrade-Classic3 0.45 × 11 ICMarketsSC-Live08 0.61 × 41 RoboForex-ProCent-5 1.78 × 18 ICMarketsSC-Live23 2.50 × 2 FBS-Real-10 2.75 × 4 Exness-Real4 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 3.00 × 1 VantageInternational-Live 16 3.00 × 2 UltimaMarkets-Live 2 3.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Real Server 3.38 × 13 6 daha fazla...