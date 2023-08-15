- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 717
Kârla kapanan işlemler:
1 192 (69.42%)
Zararla kapanan işlemler:
525 (30.58%)
En iyi işlem:
28.61 USD
En kötü işlem:
-60.36 USD
Brüt kâr:
1 526.38 USD (161 215 pips)
Brüt zarar:
-1 257.63 USD (121 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (26.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.85 USD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
62.22%
Maks. mevduat yükü:
189.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
844 (49.16%)
Satış işlemleri:
873 (50.84%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-72.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.85 USD (10)
Aylık büyüme:
-5.67%
Yıllık tahmin:
-69.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
301.32 USD (37.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.34% (301.32 USD)
Varlığa göre:
76.81% (352.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|269
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.61 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +26.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 7
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.02 × 394
|
Exness-Real
|0.07 × 1258
|
GoMarkets-Real 10
|0.07 × 288
|
ICMarketsSC-Live19
|0.17 × 6
|
Exness-Real6
|0.18 × 22
|
DooPrime-Live 2
|0.29 × 100
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.61 × 41
|
RoboForex-ProCent-5
|1.78 × 18
|
ICMarketsSC-Live23
|2.50 × 2
|
FBS-Real-10
|2.75 × 4
|
Exness-Real4
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|3.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.38 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
42%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
116
100%
1 717
69%
62%
1.21
0.16
USD
USD
77%
1:200