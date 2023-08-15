SignauxSections
Thai Doan Pham

Exness Giaphat NZDCAD

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
116 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 42%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 712
Bénéfice trades:
1 190 (69.50%)
Perte trades:
522 (30.49%)
Meilleure transaction:
28.61 USD
Pire transaction:
-60.36 USD
Bénéfice brut:
1 525.55 USD (161 100 pips)
Perte brute:
-1 253.63 USD (120 923 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (26.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.85 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
62.22%
Charge de dépôt maximale:
189.40%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
839 (49.01%)
Courts trades:
873 (50.99%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.28 USD
Perte moyenne:
-2.40 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-72.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-217.85 USD (10)
Croissance mensuelle:
-5.20%
Prévision annuelle:
-63.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
301.32 USD (37.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.34% (301.32 USD)
Par fonds propres:
76.81% (352.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 1712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.61 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +26.12 USD
Perte consécutive maximale: -72.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 7
Exness-Real24
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real29
0.02 × 394
Exness-Real
0.07 × 1258
GoMarkets-Real 10
0.07 × 288
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 6
Exness-Real6
0.18 × 22
DooPrime-Live 2
0.29 × 100
EGlobalTrade-Classic3
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 41
RoboForex-ProCent-5
1.78 × 18
ICMarketsSC-Live23
2.50 × 2
FBS-Real-10
2.75 × 4
Exness-Real4
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
3.00 × 1
VantageInternational-Live 16
3.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
3.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.38 × 13
6 plus...
Aucun avis
2024.11.21 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.11 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.11 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 14:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.09 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 16:35
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.04 15:25
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.26 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.25 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.18 20:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.15 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.