Thai Doan Pham

Exness Giaphat NZDCAD

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
116 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 42%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 717
Profit Trade:
1 192 (69.42%)
Loss Trade:
525 (30.58%)
Best Trade:
28.61 USD
Worst Trade:
-60.36 USD
Profitto lordo:
1 526.38 USD (161 215 pips)
Perdita lorda:
-1 257.63 USD (121 478 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (26.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.85 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
62.22%
Massimo carico di deposito:
189.40%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
844 (49.16%)
Short Trade:
873 (50.84%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-2.40 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-72.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-217.85 USD (10)
Crescita mensile:
-5.75%
Previsione annuale:
-69.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
301.32 USD (37.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.34% (301.32 USD)
Per equità:
76.81% (352.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1717
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 269
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.61 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +26.12 USD
Massima perdita consecutiva: -72.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 7
Exness-Real24
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real29
0.02 × 394
Exness-Real
0.07 × 1258
GoMarkets-Real 10
0.07 × 288
ICMarketsSC-Live19
0.17 × 6
Exness-Real6
0.18 × 22
DooPrime-Live 2
0.29 × 100
EGlobalTrade-Classic3
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 41
RoboForex-ProCent-5
1.78 × 18
ICMarketsSC-Live23
2.50 × 2
FBS-Real-10
2.75 × 4
Exness-Real4
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
3.00 × 1
VantageInternational-Live 16
3.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
3.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.38 × 13
6 più
Non ci sono recensioni
2024.11.21 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 20:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.11 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.11 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 14:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.09 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.08 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 16:35
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.04 15:25
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2024.10.04 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.26 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.25 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.18 20:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.15 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.