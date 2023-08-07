SinyallerBölümler
Rogerio Romano Draetta

V38XX SCHEBB MT5 AD 2444 STD

Rogerio Romano Draetta
0 inceleme
111 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -6%
AdmiralsSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 098
Kârla kapanan işlemler:
783 (71.31%)
Zararla kapanan işlemler:
315 (28.69%)
En iyi işlem:
125.20 USD
En kötü işlem:
-211.35 USD
Brüt kâr:
7 840.98 USD (5 582 849 pips)
Brüt zarar:
-7 913.48 USD (5 525 875 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (101.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.08 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
81.58%
Maks. mevduat yükü:
14.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
967 (88.07%)
Satış işlemleri:
131 (11.93%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
10.01 USD
Ortalama zarar:
-25.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-809.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-809.43 USD (11)
Aylık büyüme:
40.94%
Yıllık tahmin:
496.76%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
363.75 USD
Maksimum:
2 248.44 USD (80.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.62% (2 256.86 USD)
Varlığa göre:
39.58% (392.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD-T 376
[USA500]-T 247
[USA30]-T 211
GBPUSD-T 92
BRENT-T 86
USDCAD-T 50
AUDCHF-T 30
BTCUSD-T 5
[USA100]-T 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD-T 4
[USA500]-T -403
[USA30]-T -223
GBPUSD-T 276
BRENT-T 295
USDCAD-T -155
AUDCHF-T 95
BTCUSD-T 38
[USA100]-T 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD-T -51K
[USA500]-T -5K
[USA30]-T -281K
GBPUSD-T 5.3K
BRENT-T -400
USDCAD-T 3.1K
AUDCHF-T 150
BTCUSD-T 382K
[USA100]-T 3.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.20 USD
En kötü işlem: -211 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +101.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -809.43 USD

2025.08.21 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 702 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
V38XX SCHEBB MT5 AD 2444 STD
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
870
USD
111
93%
1 098
71%
82%
0.99
-0.07
USD
81%
1:500
