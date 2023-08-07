SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / V38XX SCHEBB MT5 AD 2444 STD
Rogerio Romano Draetta

V38XX SCHEBB MT5 AD 2444 STD

Rogerio Romano Draetta
0 avis
111 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -7%
AdmiralsSC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 096
Bénéfice trades:
782 (71.35%)
Perte trades:
314 (28.65%)
Meilleure transaction:
125.20 USD
Pire transaction:
-211.35 USD
Bénéfice brut:
7 835.01 USD (5 579 743 pips)
Perte brute:
-7 913.22 USD (5 525 858 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (101.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.08 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
81.58%
Charge de dépôt maximale:
14.83%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
965 (88.05%)
Courts trades:
131 (11.95%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
10.02 USD
Perte moyenne:
-25.20 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-809.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-809.43 USD (11)
Croissance mensuelle:
40.49%
Prévision annuelle:
491.24%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
363.75 USD
Maximal:
2 248.44 USD (80.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.62% (2 256.86 USD)
Par fonds propres:
39.58% (392.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD-T 376
[USA500]-T 245
[USA30]-T 211
GBPUSD-T 92
BRENT-T 86
USDCAD-T 50
AUDCHF-T 30
BTCUSD-T 5
[USA100]-T 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD-T 4
[USA500]-T -409
[USA30]-T -223
GBPUSD-T 276
BRENT-T 295
USDCAD-T -155
AUDCHF-T 95
BTCUSD-T 38
[USA100]-T 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD-T -51K
[USA500]-T -8.1K
[USA30]-T -281K
GBPUSD-T 5.3K
BRENT-T -400
USDCAD-T 3.1K
AUDCHF-T 150
BTCUSD-T 382K
[USA100]-T 3.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.20 USD
Pire transaction: -211 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +101.72 USD
Perte consécutive maximale: -809.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.21 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 702 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
V38XX SCHEBB MT5 AD 2444 STD
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
864
USD
111
93%
1 096
71%
82%
0.99
-0.07
USD
81%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.