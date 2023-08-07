SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / V38XX SCHEBB MT5 AD 2444 STD
Rogerio Romano Draetta

V38XX SCHEBB MT5 AD 2444 STD

Rogerio Romano Draetta
0 recensioni
111 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -6%
AdmiralsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 098
Profit Trade:
783 (71.31%)
Loss Trade:
315 (28.69%)
Best Trade:
125.20 USD
Worst Trade:
-211.35 USD
Profitto lordo:
7 840.98 USD (5 582 849 pips)
Perdita lorda:
-7 913.48 USD (5 525 875 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (101.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.08 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
81.58%
Massimo carico di deposito:
14.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
967 (88.07%)
Short Trade:
131 (11.93%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
10.01 USD
Perdita media:
-25.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-809.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-809.43 USD (11)
Crescita mensile:
40.95%
Previsione annuale:
496.76%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
363.75 USD
Massimale:
2 248.44 USD (80.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.62% (2 256.86 USD)
Per equità:
39.58% (392.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD-T 376
[USA500]-T 247
[USA30]-T 211
GBPUSD-T 92
BRENT-T 86
USDCAD-T 50
AUDCHF-T 30
BTCUSD-T 5
[USA100]-T 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD-T 4
[USA500]-T -403
[USA30]-T -223
GBPUSD-T 276
BRENT-T 295
USDCAD-T -155
AUDCHF-T 95
BTCUSD-T 38
[USA100]-T 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD-T -51K
[USA500]-T -5K
[USA30]-T -281K
GBPUSD-T 5.3K
BRENT-T -400
USDCAD-T 3.1K
AUDCHF-T 150
BTCUSD-T 382K
[USA100]-T 3.5K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.20 USD
Worst Trade: -211 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +101.72 USD
Massima perdita consecutiva: -809.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.21 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 702 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 01:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.