Jia Jie Feng

Golden right Hand

Jia Jie Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 1%
ICMarketsSC-Live09
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
926
Kârla kapanan işlemler:
481 (51.94%)
Zararla kapanan işlemler:
445 (48.06%)
En iyi işlem:
793.56 USD
En kötü işlem:
-660.28 USD
Brüt kâr:
18 905.08 USD (6 014 379 pips)
Brüt zarar:
-18 679.61 USD (2 609 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (88.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
897.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
85.20%
Maks. mevduat yükü:
39.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
456 (49.24%)
Satış işlemleri:
470 (50.76%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
39.30 USD
Ortalama zarar:
-41.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-200.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 070.26 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.24%
Yıllık tahmin:
-2.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 325.20 USD
Maksimum:
3 754.40 USD (19.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.29% (3 754.40 USD)
Varlığa göre:
25.96% (2 072.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 276
BTCUSD 104
GBPUSD 75
USDJPY 75
EURUSD 70
USDCHF 64
XBRUSD 59
US500 54
USDCAD 44
AUDUSD 31
JP225 14
DE40 13
GBPCHF 11
GBPJPY 7
US30 5
US2000 5
USTEC 5
F40 5
UK100 5
HK50 3
DXY_H4 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 201
BTCUSD 414
GBPUSD 329
USDJPY -1.2K
EURUSD -450
USDCHF 1.1K
XBRUSD 53
US500 645
USDCAD -67
AUDUSD -354
JP225 140
DE40 122
GBPCHF -761
GBPJPY -246
US30 809
US2000 -26
USTEC -241
F40 -247
UK100 -53
HK50 26
DXY_H4 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 2.8M
GBPUSD 4.3K
USDJPY 6.2K
EURUSD 1.3K
USDCHF 26K
XBRUSD 74
US500 26K
USDCAD -457
AUDUSD -2.9K
JP225 506K
DE40 12K
GBPCHF -10K
GBPJPY -4.5K
US30 72K
US2000 -14
USTEC -24K
F40 -21K
UK100 -3.6K
HK50 21K
DXY_H4 97
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +793.56 USD
En kötü işlem: -660 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +88.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live5
0.10 × 29
TMGM.TradeMax-Live7
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.21 × 63
Tickmill-Live08
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.38 × 47
LQD1-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarketsSC-Live11
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 588
68 daha fazla...
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.