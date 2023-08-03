- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
926
Kârla kapanan işlemler:
481 (51.94%)
Zararla kapanan işlemler:
445 (48.06%)
En iyi işlem:
793.56 USD
En kötü işlem:
-660.28 USD
Brüt kâr:
18 905.08 USD (6 014 379 pips)
Brüt zarar:
-18 679.61 USD (2 609 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (88.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
897.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
85.20%
Maks. mevduat yükü:
39.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
456 (49.24%)
Satış işlemleri:
470 (50.76%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
39.30 USD
Ortalama zarar:
-41.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-200.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 070.26 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.24%
Yıllık tahmin:
-2.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 325.20 USD
Maksimum:
3 754.40 USD (19.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.29% (3 754.40 USD)
Varlığa göre:
25.96% (2 072.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|BTCUSD
|104
|GBPUSD
|75
|USDJPY
|75
|EURUSD
|70
|USDCHF
|64
|XBRUSD
|59
|US500
|54
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|31
|JP225
|14
|DE40
|13
|GBPCHF
|11
|GBPJPY
|7
|US30
|5
|US2000
|5
|USTEC
|5
|F40
|5
|UK100
|5
|HK50
|3
|DXY_H4
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|201
|BTCUSD
|414
|GBPUSD
|329
|USDJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-450
|USDCHF
|1.1K
|XBRUSD
|53
|US500
|645
|USDCAD
|-67
|AUDUSD
|-354
|JP225
|140
|DE40
|122
|GBPCHF
|-761
|GBPJPY
|-246
|US30
|809
|US2000
|-26
|USTEC
|-241
|F40
|-247
|UK100
|-53
|HK50
|26
|DXY_H4
|10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|2.8M
|GBPUSD
|4.3K
|USDJPY
|6.2K
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|26K
|XBRUSD
|74
|US500
|26K
|USDCAD
|-457
|AUDUSD
|-2.9K
|JP225
|506K
|DE40
|12K
|GBPCHF
|-10K
|GBPJPY
|-4.5K
|US30
|72K
|US2000
|-14
|USTEC
|-24K
|F40
|-21K
|UK100
|-3.6K
|HK50
|21K
|DXY_H4
|97
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +793.56 USD
En kötü işlem: -660 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +88.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 15
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.10 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.21 × 63
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.38 × 47
|
LQD1-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarketsSC-Live11
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 588
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
114
0%
926
51%
85%
1.01
0.24
USD
USD
26%
1:25