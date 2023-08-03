SegnaliSezioni
Golden right Hand
Jia Jie Feng

Golden right Hand

Jia Jie Feng
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 1%
ICMarketsSC-Live09
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
926
Profit Trade:
481 (51.94%)
Loss Trade:
445 (48.06%)
Best Trade:
793.56 USD
Worst Trade:
-660.28 USD
Profitto lordo:
18 905.08 USD (6 014 379 pips)
Perdita lorda:
-18 679.61 USD (2 609 511 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (88.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
897.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
85.20%
Massimo carico di deposito:
39.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
456 (49.24%)
Short Trade:
470 (50.76%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
39.30 USD
Perdita media:
-41.98 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-200.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 070.26 USD (9)
Crescita mensile:
-0.24%
Previsione annuale:
-2.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 325.20 USD
Massimale:
3 754.40 USD (19.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.29% (3 754.40 USD)
Per equità:
25.96% (2 072.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 276
BTCUSD 104
GBPUSD 75
USDJPY 75
EURUSD 70
USDCHF 64
XBRUSD 59
US500 54
USDCAD 44
AUDUSD 31
JP225 14
DE40 13
GBPCHF 11
GBPJPY 7
US30 5
US2000 5
USTEC 5
F40 5
UK100 5
HK50 3
DXY_H4 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 201
BTCUSD 414
GBPUSD 329
USDJPY -1.2K
EURUSD -450
USDCHF 1.1K
XBRUSD 53
US500 645
USDCAD -67
AUDUSD -354
JP225 140
DE40 122
GBPCHF -761
GBPJPY -246
US30 809
US2000 -26
USTEC -241
F40 -247
UK100 -53
HK50 26
DXY_H4 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 2.8M
GBPUSD 4.3K
USDJPY 6.2K
EURUSD 1.3K
USDCHF 26K
XBRUSD 74
US500 26K
USDCAD -457
AUDUSD -2.9K
JP225 506K
DE40 12K
GBPCHF -10K
GBPJPY -4.5K
US30 72K
US2000 -14
USTEC -24K
F40 -21K
UK100 -3.6K
HK50 21K
DXY_H4 97
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +793.56 USD
Worst Trade: -660 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +88.24 USD
Massima perdita consecutiva: -200.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live5
0.10 × 29
TMGM.TradeMax-Live7
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.21 × 63
Tickmill-Live08
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.38 × 47
LQD1-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarketsSC-Live11
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 588
68 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 18:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 01:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 16:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 589 days of the signal's entire lifetime.
