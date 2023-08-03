- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
926
Profit Trade:
481 (51.94%)
Loss Trade:
445 (48.06%)
Best Trade:
793.56 USD
Worst Trade:
-660.28 USD
Profitto lordo:
18 905.08 USD (6 014 379 pips)
Perdita lorda:
-18 679.61 USD (2 609 511 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (88.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
897.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
85.20%
Massimo carico di deposito:
39.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
456 (49.24%)
Short Trade:
470 (50.76%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
39.30 USD
Perdita media:
-41.98 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-200.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 070.26 USD (9)
Crescita mensile:
-0.24%
Previsione annuale:
-2.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 325.20 USD
Massimale:
3 754.40 USD (19.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.29% (3 754.40 USD)
Per equità:
25.96% (2 072.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|276
|BTCUSD
|104
|GBPUSD
|75
|USDJPY
|75
|EURUSD
|70
|USDCHF
|64
|XBRUSD
|59
|US500
|54
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|31
|JP225
|14
|DE40
|13
|GBPCHF
|11
|GBPJPY
|7
|US30
|5
|US2000
|5
|USTEC
|5
|F40
|5
|UK100
|5
|HK50
|3
|DXY_H4
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|201
|BTCUSD
|414
|GBPUSD
|329
|USDJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-450
|USDCHF
|1.1K
|XBRUSD
|53
|US500
|645
|USDCAD
|-67
|AUDUSD
|-354
|JP225
|140
|DE40
|122
|GBPCHF
|-761
|GBPJPY
|-246
|US30
|809
|US2000
|-26
|USTEC
|-241
|F40
|-247
|UK100
|-53
|HK50
|26
|DXY_H4
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|2.8M
|GBPUSD
|4.3K
|USDJPY
|6.2K
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|26K
|XBRUSD
|74
|US500
|26K
|USDCAD
|-457
|AUDUSD
|-2.9K
|JP225
|506K
|DE40
|12K
|GBPCHF
|-10K
|GBPJPY
|-4.5K
|US30
|72K
|US2000
|-14
|USTEC
|-24K
|F40
|-21K
|UK100
|-3.6K
|HK50
|21K
|DXY_H4
|97
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +793.56 USD
Worst Trade: -660 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +88.24 USD
Massima perdita consecutiva: -200.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 15
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.10 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.21 × 63
|
Tickmill-Live08
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.38 × 47
|
LQD1-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarketsSC-Live11
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 588
Non ci sono recensioni
