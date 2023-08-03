SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden right Hand
Jia Jie Feng

Golden right Hand

Jia Jie Feng
0 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1%
ICMarketsSC-Live09
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
926
Bénéfice trades:
481 (51.94%)
Perte trades:
445 (48.06%)
Meilleure transaction:
793.56 USD
Pire transaction:
-660.28 USD
Bénéfice brut:
18 905.08 USD (6 014 379 pips)
Perte brute:
-18 679.61 USD (2 609 511 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (88.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
897.86 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
85.20%
Charge de dépôt maximale:
39.09%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
456 (49.24%)
Courts trades:
470 (50.76%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
39.30 USD
Perte moyenne:
-41.98 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-200.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 070.26 USD (9)
Croissance mensuelle:
-0.24%
Prévision annuelle:
-2.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 325.20 USD
Maximal:
3 754.40 USD (19.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.29% (3 754.40 USD)
Par fonds propres:
25.96% (2 072.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 276
BTCUSD 104
GBPUSD 75
USDJPY 75
EURUSD 70
USDCHF 64
XBRUSD 59
US500 54
USDCAD 44
AUDUSD 31
JP225 14
DE40 13
GBPCHF 11
GBPJPY 7
US30 5
US2000 5
USTEC 5
F40 5
UK100 5
HK50 3
DXY_H4 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 201
BTCUSD 414
GBPUSD 329
USDJPY -1.2K
EURUSD -450
USDCHF 1.1K
XBRUSD 53
US500 645
USDCAD -67
AUDUSD -354
JP225 140
DE40 122
GBPCHF -761
GBPJPY -246
US30 809
US2000 -26
USTEC -241
F40 -247
UK100 -53
HK50 26
DXY_H4 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 2.8M
GBPUSD 4.3K
USDJPY 6.2K
EURUSD 1.3K
USDCHF 26K
XBRUSD 74
US500 26K
USDCAD -457
AUDUSD -2.9K
JP225 506K
DE40 12K
GBPCHF -10K
GBPJPY -4.5K
US30 72K
US2000 -14
USTEC -24K
F40 -21K
UK100 -3.6K
HK50 21K
DXY_H4 97
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +793.56 USD
Pire transaction: -660 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +88.24 USD
Perte consécutive maximale: -200.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live5
0.10 × 29
TMGM.TradeMax-Live7
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.21 × 63
Tickmill-Live08
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.38 × 47
LQD1-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 5
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarketsSC-Live11
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 588
68 plus...
Aucun avis
2025.09.18 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 18:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 01:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 16:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 21:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 589 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden right Hand
30 USD par mois
1%
0
0
USD
7.2K
USD
114
0%
926
51%
85%
1.01
0.24
USD
26%
1:25
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.