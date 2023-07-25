Alım satım algoritması, döviz piyasasının temel özelliklerine dayanmaktadır: sistemin bir trendin varlığından bağımsız olarak sürekli olarak kazanmasını sağlayan korelasyon ve oynaklık.

Bu strateji, tamamen otomatik olduğundan ve 13 yıldır her yıl istikrarlı kâr sağladığından (*geçmiş fiyat teklifleri üzerinde yapılan testlere göre %99,9 doğruluk) hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için idealdir.

Ortalama yıllık getiri %50-100, ortalama yıllık düşüş %15-35

Algoritmanın mantığı

Sistem, birbiriyle yüksek oranda ilişkili olan (yani, küresel olarak aynı yönde yükselen veya düşen) 2 döviz çiftini analiz eder. Örneğin, EUR/USD ve GBP/USD

Gün içinde yerel olarak, bu para birimleri arz ve talepteki değişikliklere bağlı olarak fiyatta ayrışabilir ve yakınsayabilir. Para birimlerinin optimal ayrışma anında, robot daha pahalı olanı satar ve aynı anda daha ucuz olanı satın alır.

Döviz çiftlerinin yakınsama anında, robot her iki işlemi de eşzamanlı olarak kapatır. Kazanç, sapma anındaki fiyatlar arasındaki farka eşit olacaktır.

ALACAKSINIZ

Yüksek karlılık – tahmin edilen ortalama yıllık getiri %50~100'dür.

Risk çeşitlendirmesi - Zararı Durdur ile 6 para biriminde / 8 bağımsız stratejide işlem yapın.

Sistematik yaklaşım – 13 yıl boyunca başarılı istatistiklere sahip stratejilerle ticaret yapın*.