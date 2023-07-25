SinyallerBölümler
Ivan Maruschak

Greezly H

Ivan Maruschak
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 46%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
757
Kârla kapanan işlemler:
533 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (29.59%)
En iyi işlem:
85.98 USD
En kötü işlem:
-30.06 USD
Brüt kâr:
1 845.68 USD (122 253 pips)
Brüt zarar:
-921.65 USD (78 526 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (28.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
76.92%
Maks. mevduat yükü:
15.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.88
Alış işlemleri:
372 (49.14%)
Satış işlemleri:
385 (50.86%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-58.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.92 USD (6)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
84.92 USD (3.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.47% (84.48 USD)
Varlığa göre:
19.47% (470.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 355
AUDCAD 187
AUDNZD 186
EURGBP 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 289
AUDCAD 337
AUDNZD 222
EURGBP 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 16K
AUDCAD 20K
AUDNZD 6.4K
EURGBP 2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.98 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.49 × 751
ICMarketsSC-Live03
0.59 × 185
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.72 × 766
FusionMarkets-Live
2.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
4.51 × 53
NordFX-Real4
9.71 × 56
RoboForex-ProCent-2
10.86 × 223
FxPro.com-Real02
13.00 × 3
Alım satım algoritması, döviz piyasasının temel özelliklerine dayanmaktadır: sistemin bir trendin varlığından bağımsız olarak sürekli olarak kazanmasını sağlayan korelasyon ve oynaklık.
Bu strateji, tamamen otomatik olduğundan ve 13 yıldır her yıl istikrarlı kâr sağladığından (*geçmiş fiyat teklifleri üzerinde yapılan testlere göre %99,9 doğruluk) hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için idealdir.
Ortalama yıllık getiri %50-100, ortalama yıllık düşüş %15-35
Algoritmanın mantığı
Sistem, birbiriyle yüksek oranda ilişkili olan (yani, küresel olarak aynı yönde yükselen veya düşen) 2 döviz çiftini analiz eder. Örneğin, EUR/USD ve GBP/USD
Gün içinde yerel olarak, bu para birimleri arz ve talepteki değişikliklere bağlı olarak fiyatta ayrışabilir ve yakınsayabilir. Para birimlerinin optimal ayrışma anında, robot daha pahalı olanı satar ve aynı anda daha ucuz olanı satın alır.
Döviz çiftlerinin yakınsama anında, robot her iki işlemi de eşzamanlı olarak kapatır. Kazanç, sapma anındaki fiyatlar arasındaki farka eşit olacaktır.
ALACAKSINIZ
Yüksek karlılık – tahmin edilen ortalama yıllık getiri %50~100'dür.
Risk çeşitlendirmesi - Zararı Durdur ile 6 para biriminde / 8 bağımsız stratejide işlem yapın.
Sistematik yaklaşım – 13 yıl boyunca başarılı istatistiklere sahip stratejilerle ticaret yapın*.
İnceleme yok
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 02:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.14 15:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.05 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 01:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.12 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.11 19:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 17:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.25 11:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.16 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.07.31 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.07.31 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
