İşlemler:
757
Kârla kapanan işlemler:
533 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (29.59%)
En iyi işlem:
85.98 USD
En kötü işlem:
-30.06 USD
Brüt kâr:
1 845.68 USD (122 253 pips)
Brüt zarar:
-921.65 USD (78 526 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (28.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
76.92%
Maks. mevduat yükü:
15.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.88
Alış işlemleri:
372 (49.14%)
Satış işlemleri:
385 (50.86%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-58.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.92 USD (6)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
84.92 USD (3.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.47% (84.48 USD)
Varlığa göre:
19.47% (470.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|355
|AUDCAD
|187
|AUDNZD
|186
|EURGBP
|29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|337
|AUDNZD
|222
|EURGBP
|76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|16K
|AUDCAD
|20K
|AUDNZD
|6.4K
|EURGBP
|2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.98 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.49 × 751
ICMarketsSC-Live03
|0.59 × 185
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.72 × 766
FusionMarkets-Live
|2.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
|4.51 × 53
NordFX-Real4
|9.71 × 56
RoboForex-ProCent-2
|10.86 × 223
FxPro.com-Real02
|13.00 × 3
Alım satım algoritması, döviz piyasasının temel özelliklerine dayanmaktadır: sistemin bir trendin varlığından bağımsız olarak sürekli olarak kazanmasını sağlayan korelasyon ve oynaklık.
Bu strateji, tamamen otomatik olduğundan ve 13 yıldır her yıl istikrarlı kâr sağladığından (*geçmiş fiyat teklifleri üzerinde yapılan testlere göre %99,9 doğruluk) hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için idealdir.
Ortalama yıllık getiri %50-100, ortalama yıllık düşüş %15-35
Algoritmanın mantığı
Sistem, birbiriyle yüksek oranda ilişkili olan (yani, küresel olarak aynı yönde yükselen veya düşen) 2 döviz çiftini analiz eder. Örneğin, EUR/USD ve GBP/USD
Gün içinde yerel olarak, bu para birimleri arz ve talepteki değişikliklere bağlı olarak fiyatta ayrışabilir ve yakınsayabilir. Para birimlerinin optimal ayrışma anında, robot daha pahalı olanı satar ve aynı anda daha ucuz olanı satın alır.
Döviz çiftlerinin yakınsama anında, robot her iki işlemi de eşzamanlı olarak kapatır. Kazanç, sapma anındaki fiyatlar arasındaki farka eşit olacaktır.
ALACAKSINIZ
Yüksek karlılık – tahmin edilen ortalama yıllık getiri %50~100'dür.
Risk çeşitlendirmesi - Zararı Durdur ile 6 para biriminde / 8 bağımsız stratejide işlem yapın.
Sistematik yaklaşım – 13 yıl boyunca başarılı istatistiklere sahip stratejilerle ticaret yapın*.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
114
100%
757
70%
77%
2.00
1.22
USD
USD
19%
1:100