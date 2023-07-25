L'algoritmo di trading si basa sulle proprietà di base del mercato dei cambi: correlazione e volatilità, che consente al sistema di guadagnare costantemente indipendentemente dalla presenza di una tendenza.

Questa strategia è ideale sia per i principianti che per i trader esperti, poiché è completamente automatizzata e genera profitti stabili ogni anno da 13 anni (*secondo test su quotazioni storiche accuratezza del 99,9%)

Rendimento medio annuo 50-100%, prelievo medio annuo 15-35%

La logica dell'algoritmo

Il sistema analizza 2 coppie di valute che sono altamente correlate (ovvero in aumento o in calo a livello globale nella stessa direzione). Ad esempio, EUR/USD e GBP/USD

A livello locale durante la giornata, queste valute possono divergere e convergere di prezzo a seconda delle variazioni della domanda e dell'offerta. Al momento della divergenza ottimale delle valute, il robot vende quella più costosa e contemporaneamente acquista quella più economica.

Al momento della convergenza delle coppie di valute, il robot chiude in modo sincrono entrambe le transazioni. I guadagni saranno pari alla differenza tra i prezzi al momento della divergenza.

OTTERRAI

Elevata redditività: rendimento annuo medio previsto del 50~100%.

Diversificazione del rischio - trading in 6 valute / 8 strategie indipendenti con Stop Loss.

Approccio sistematico: trading su strategie con statistiche di successo per 13 anni*.