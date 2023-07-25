- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
757
Profit Trade:
533 (70.40%)
Loss Trade:
224 (29.59%)
Best Trade:
85.98 USD
Worst Trade:
-30.06 USD
Profitto lordo:
1 845.68 USD (122 253 pips)
Perdita lorda:
-921.65 USD (78 526 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (28.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.92 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
76.92%
Massimo carico di deposito:
15.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.88
Long Trade:
372 (49.14%)
Short Trade:
385 (50.86%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-4.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-58.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.92 USD (6)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.92 USD (3.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.47% (84.48 USD)
Per equità:
19.47% (470.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|355
|AUDCAD
|187
|AUDNZD
|186
|EURGBP
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|337
|AUDNZD
|222
|EURGBP
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|16K
|AUDCAD
|20K
|AUDNZD
|6.4K
|EURGBP
|2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.98 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.57 USD
Massima perdita consecutiva: -58.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.49 × 751
|
ICMarketsSC-Live03
|0.59 × 185
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.72 × 766
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|4.51 × 53
|
NordFX-Real4
|9.71 × 56
|
RoboForex-ProCent-2
|10.86 × 223
|
FxPro.com-Real02
|13.00 × 3
L'algoritmo di trading si basa sulle proprietà di base del mercato dei cambi: correlazione e volatilità, che consente al sistema di guadagnare costantemente indipendentemente dalla presenza di una tendenza.
Questa strategia è ideale sia per i principianti che per i trader esperti, poiché è completamente automatizzata e genera profitti stabili ogni anno da 13 anni (*secondo test su quotazioni storiche accuratezza del 99,9%)
Rendimento medio annuo 50-100%, prelievo medio annuo 15-35%
La logica dell'algoritmo
Il sistema analizza 2 coppie di valute che sono altamente correlate (ovvero in aumento o in calo a livello globale nella stessa direzione). Ad esempio, EUR/USD e GBP/USD
A livello locale durante la giornata, queste valute possono divergere e convergere di prezzo a seconda delle variazioni della domanda e dell'offerta. Al momento della divergenza ottimale delle valute, il robot vende quella più costosa e contemporaneamente acquista quella più economica.
Al momento della convergenza delle coppie di valute, il robot chiude in modo sincrono entrambe le transazioni. I guadagni saranno pari alla differenza tra i prezzi al momento della divergenza.
OTTERRAI
Elevata redditività: rendimento annuo medio previsto del 50~100%.
Diversificazione del rischio - trading in 6 valute / 8 strategie indipendenti con Stop Loss.
Approccio sistematico: trading su strategie con statistiche di successo per 13 anni*.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
114
100%
757
70%
77%
2.00
1.22
USD
USD
19%
1:100