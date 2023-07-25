SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Greezly H
Ivan Maruschak

Greezly H

Ivan Maruschak
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 46%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
757
Profit Trade:
533 (70.40%)
Loss Trade:
224 (29.59%)
Best Trade:
85.98 USD
Worst Trade:
-30.06 USD
Profitto lordo:
1 845.68 USD (122 253 pips)
Perdita lorda:
-921.65 USD (78 526 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (28.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.92 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
76.92%
Massimo carico di deposito:
15.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.88
Long Trade:
372 (49.14%)
Short Trade:
385 (50.86%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
3.46 USD
Perdita media:
-4.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-58.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.92 USD (6)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.92 USD (3.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.47% (84.48 USD)
Per equità:
19.47% (470.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 355
AUDCAD 187
AUDNZD 186
EURGBP 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 289
AUDCAD 337
AUDNZD 222
EURGBP 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 16K
AUDCAD 20K
AUDNZD 6.4K
EURGBP 2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.98 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.57 USD
Massima perdita consecutiva: -58.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.49 × 751
ICMarketsSC-Live03
0.59 × 185
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.72 × 766
FusionMarkets-Live
2.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
4.51 × 53
NordFX-Real4
9.71 × 56
RoboForex-ProCent-2
10.86 × 223
FxPro.com-Real02
13.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
L'algoritmo di trading si basa sulle proprietà di base del mercato dei cambi: correlazione e volatilità, che consente al sistema di guadagnare costantemente indipendentemente dalla presenza di una tendenza.
Questa strategia è ideale sia per i principianti che per i trader esperti, poiché è completamente automatizzata e genera profitti stabili ogni anno da 13 anni (*secondo test su quotazioni storiche accuratezza del 99,9%)
Rendimento medio annuo 50-100%, prelievo medio annuo 15-35%
La logica dell'algoritmo
Il sistema analizza 2 coppie di valute che sono altamente correlate (ovvero in aumento o in calo a livello globale nella stessa direzione). Ad esempio, EUR/USD e GBP/USD
A livello locale durante la giornata, queste valute possono divergere e convergere di prezzo a seconda delle variazioni della domanda e dell'offerta. Al momento della divergenza ottimale delle valute, il robot vende quella più costosa e contemporaneamente acquista quella più economica.
Al momento della convergenza delle coppie di valute, il robot chiude in modo sincrono entrambe le transazioni. I guadagni saranno pari alla differenza tra i prezzi al momento della divergenza.
OTTERRAI
Elevata redditività: rendimento annuo medio previsto del 50~100%.
Diversificazione del rischio - trading in 6 valute / 8 strategie indipendenti con Stop Loss.
Approccio sistematico: trading su strategie con statistiche di successo per 13 anni*.
Non ci sono recensioni
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 02:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.14 15:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.05 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 01:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.01.12 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.11 19:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 17:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.25 11:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.08.16 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.07.31 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.07.31 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Greezly H
30USD al mese
46%
0
0
USD
2.9K
USD
114
100%
757
70%
77%
2.00
1.22
USD
19%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.