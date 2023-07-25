- Croissance
Trades:
757
Bénéfice trades:
533 (70.40%)
Perte trades:
224 (29.59%)
Meilleure transaction:
85.98 USD
Pire transaction:
-30.06 USD
Bénéfice brut:
1 845.68 USD (122 253 pips)
Perte brute:
-921.65 USD (78 526 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (28.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
76.92%
Charge de dépôt maximale:
15.56%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.88
Longs trades:
372 (49.14%)
Courts trades:
385 (50.86%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
3.46 USD
Perte moyenne:
-4.11 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-58.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.92 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.74%
Prévision annuelle:
8.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
84.92 USD (3.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.47% (84.48 USD)
Par fonds propres:
19.47% (470.72 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|355
|AUDCAD
|187
|AUDNZD
|186
|EURGBP
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|289
|AUDCAD
|337
|AUDNZD
|222
|EURGBP
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|16K
|AUDCAD
|20K
|AUDNZD
|6.4K
|EURGBP
|2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +85.98 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +28.57 USD
Perte consécutive maximale: -58.93 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.49 × 751
|
ICMarketsSC-Live03
|0.59 × 185
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.72 × 766
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|4.51 × 53
|
NordFX-Real4
|9.71 × 56
|
RoboForex-ProCent-2
|10.86 × 223
|
FxPro.com-Real02
|13.00 × 3
L'algorithme de trading est basé sur les propriétés de base du marché des changes : corrélation et volatilité, ce qui permet au système de gagner constamment indépendamment de la présence d'une tendance.
Cette stratégie est idéale pour les traders débutants et expérimentés, car elle est entièrement automatisée et génère des bénéfices stables chaque année depuis 13 ans (* selon les tests sur les cotations historiques, précision de 99,9 %).
Rendement annuel moyen 50-100 %, prélèvement annuel moyen 15-35 %
La logique de l'algorithme
Le système analyse 2 paires de devises qui sont fortement corrélées (c'est-à-dire globalement en hausse ou en baisse dans la même direction). Par exemple, EUR/USD et GBP/USD
Localement au cours de la journée, ces devises peuvent diverger et converger en prix en fonction des variations de l'offre et de la demande. Au moment de la divergence optimale des devises, le robot vend la plus chère et achète simultanément la moins chère.
Au moment de la convergence des paires de devises, le robot clôture de manière synchrone les deux transactions. Les gains seront égaux à la différence entre les prix au moment de la divergence.
TU AURAS
Rentabilité élevée - rendement annuel moyen prévu de 50 à 100 %.
Diversification des risques - trading en 6 devises / 8 stratégies indépendantes avec Stop Loss.
Approche systématique - négociation sur des stratégies avec des statistiques réussies depuis 13 ans *.
Aucun avis
