Guan Xi Liang

X657 Stay true to the mission

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
112 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2023 901%
XMGlobal-MT5 2
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
526
Bénéfice trades:
308 (58.55%)
Perte trades:
218 (41.44%)
Meilleure transaction:
451.60 EUR
Pire transaction:
-204.22 EUR
Bénéfice brut:
21 655.55 EUR (1 109 941 pips)
Perte brute:
-12 136.48 EUR (1 250 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (1 147.34 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 327.68 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
18.75%
Charge de dépôt maximale:
107.40%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
4.19
Longs trades:
383 (72.81%)
Courts trades:
143 (27.19%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
18.10 EUR
Bénéfice moyen:
70.31 EUR
Perte moyenne:
-55.67 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 524.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 524.19 EUR (16)
Croissance mensuelle:
12.78%
Prévision annuelle:
155.08%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.57 EUR
Maximal:
2 270.27 EUR (28.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.98% (2 270.27 EUR)
Par fonds propres:
13.61% (568.60 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 520
BTCUSD# 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 11K
BTCUSD# -62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 192K
BTCUSD# -333K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +451.60 EUR
Pire transaction: -204 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 147.34 EUR
Perte consécutive maximale: -1 524.19 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
X657 Stay true to the mission
299 USD par mois
901%
0
0
USD
6.5K
EUR
112
97%
526
58%
19%
1.78
18.10
EUR
36%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.