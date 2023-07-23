SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart Etherium 3641
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Etherium 3641

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 inceleme
Güvenilirlik
116 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 364%
FBS-Real-12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 055
Kârla kapanan işlemler:
10 038 (99.83%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (0.17%)
En iyi işlem:
27.67 USD
En kötü işlem:
-24.27 USD
Brüt kâr:
25 221.18 USD (11 675 610 pips)
Brüt zarar:
-143.34 USD (71 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5055 (9 172.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 364.92 USD (2525)
Sharpe oranı:
1.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
60.84%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
476.67
Alış işlemleri:
10 055 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
175.95
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-52.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.61 USD (3)
Aylık büyüme:
4.41%
Yıllık tahmin:
54.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
52.61 USD (0.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (46.69 USD)
Varlığa göre:
64.33% (24 865.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 10055
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 12M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.67 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2525
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +9 172.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
7.80 × 30
Full Money Mangement AI Grid

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Eth: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


İnceleme yok
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 22:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 08:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.07.27 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 10:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 11:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
