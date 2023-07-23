SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart Etherium 3641
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Etherium 3641

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 avis
Fiabilité
115 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 364%
FBS-Real-12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 049
Bénéfice trades:
10 032 (99.83%)
Perte trades:
17 (0.17%)
Meilleure transaction:
27.67 USD
Pire transaction:
-24.27 USD
Bénéfice brut:
25 159.32 USD (11 663 243 pips)
Perte brute:
-143.34 USD (71 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
5055 (9 172.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 303.06 USD (2519)
Ratio de Sharpe:
1.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
60.84%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
475.50
Longs trades:
10 049 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
175.52
Rendement attendu:
2.49 USD
Bénéfice moyen:
2.51 USD
Perte moyenne:
-8.43 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-52.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.61 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.76%
Prévision annuelle:
58.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
52.61 USD (0.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.14% (46.69 USD)
Par fonds propres:
64.33% (24 865.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 10049
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 12M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.67 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 2519
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +9 172.48 USD
Perte consécutive maximale: -52.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
7.80 × 30
Full Money Mangement AI Grid

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Eth: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Aucun avis
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 22:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 08:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.07.27 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 10:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 11:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
