Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Etherium 3641

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 364%
FBS-Real-12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 053
Profit Trade:
10 036 (99.83%)
Loss Trade:
17 (0.17%)
Best Trade:
27.67 USD
Worst Trade:
-24.27 USD
Profitto lordo:
25 200.92 USD (11 671 560 pips)
Perdita lorda:
-143.34 USD (71 660 pips)
Vincite massime consecutive:
5055 (9 172.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 344.66 USD (2523)
Indice di Sharpe:
1.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
60.84%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
476.29
Long Trade:
10 053 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
175.81
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-52.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.61 USD (3)
Crescita mensile:
4.51%
Previsione annuale:
57.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.61 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (46.69 USD)
Per equità:
64.33% (24 865.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 10053
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 12M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.67 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2523
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9 172.48 USD
Massima perdita consecutiva: -52.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
7.80 × 30
Full Money Mangement AI Grid

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Eth: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Non ci sono recensioni
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 22:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 08:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.07.27 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 10:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 11:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.