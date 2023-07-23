- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 053
Profit Trade:
10 036 (99.83%)
Loss Trade:
17 (0.17%)
Best Trade:
27.67 USD
Worst Trade:
-24.27 USD
Profitto lordo:
25 200.92 USD (11 671 560 pips)
Perdita lorda:
-143.34 USD (71 660 pips)
Vincite massime consecutive:
5055 (9 172.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 344.66 USD (2523)
Indice di Sharpe:
1.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
60.84%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
476.29
Long Trade:
10 053 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
175.81
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-52.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.61 USD (3)
Crescita mensile:
4.51%
Previsione annuale:
57.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.61 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (46.69 USD)
Per equità:
64.33% (24 865.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|10053
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|12M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.67 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2523
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9 172.48 USD
Massima perdita consecutiva: -52.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|7.80 × 30
Full Money Mangement AI Grid
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Eth:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
364%
1
0
USD
USD
36K
USD
USD
115
100%
10 053
99%
100%
175.81
2.49
USD
USD
64%
1:500