Guillaume Duportal

Darwin Swing Evo 4K RECOVERY

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 58%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 364
Kârla kapanan işlemler:
1 100 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
264 (19.35%)
En iyi işlem:
1 421.43 EUR
En kötü işlem:
-336.98 EUR
Brüt kâr:
7 260.34 EUR (232 852 pips)
Brüt zarar:
-5 388.66 EUR (179 145 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (86.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 815.99 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
71.69%
Maks. mevduat yükü:
63.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
585 (42.89%)
Satış işlemleri:
779 (57.11%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.37 EUR
Ortalama kâr:
6.60 EUR
Ortalama zarar:
-20.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 801.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 801.99 EUR (11)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
17.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
967.06 EUR
Maksimum:
1 942.54 EUR (39.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.98% (1 936.48 EUR)
Varlığa göre:
80.66% (4 074.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPYx 148
CHFJPYx 143
EURUSDx 112
GBPJPYx 87
NZDCADx 82
USDJPYx 81
EURNZDx 71
EURAUDx 68
AUDUSDx 58
NZDCHFx 54
GBPUSDx 49
USDCHFx 47
CADJPYx 42
EURJPYx 41
EURGBPx 33
GBPAUDx 32
GBPCADx 31
USDCADx 31
NZDJPYx 30
CADCHFx 20
EURCADx 19
AUDCHFx 19
AUDNZDx 17
NZDUSDx 13
AUDCADx 11
EURCHFx 10
GBPNZDx 8
GBPCHFx 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPYx 229
CHFJPYx 204
EURUSDx 169
GBPJPYx 125
NZDCADx 82
USDJPYx 122
EURNZDx 46
EURAUDx 85
AUDUSDx 157
NZDCHFx 72
GBPUSDx 193
USDCHFx 118
CADJPYx 85
EURJPYx 60
EURGBPx -24
GBPAUDx 31
GBPCADx -120
USDCADx 27
NZDJPYx 122
CADCHFx 40
EURCADx 21
AUDCHFx 119
AUDNZDx 16
NZDUSDx 93
AUDCADx 14
EURCHFx 18
GBPNZDx 7
GBPCHFx 27
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPYx -24K
CHFJPYx 7.4K
EURUSDx 7.3K
GBPJPYx 5.6K
NZDCADx 8.1K
USDJPYx 5.5K
EURNZDx -9.2K
EURAUDx 7.1K
AUDUSDx 2.9K
NZDCHFx 3.3K
GBPUSDx 7.4K
USDCHFx -2K
CADJPYx 5.7K
EURJPYx 4.1K
EURGBPx 3.1K
GBPAUDx 3.4K
GBPCADx -3.4K
USDCADx 3.4K
NZDJPYx 4.8K
CADCHFx 41
EURCADx 1.1K
AUDCHFx 2K
AUDNZDx 2.6K
NZDUSDx 1.8K
AUDCADx 1.3K
EURCHFx 1.2K
GBPNZDx 1.2K
GBPCHFx 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 421.43 EUR
En kötü işlem: -337 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +86.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 801.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 06:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 14:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.07 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.04 15:06
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.93% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 11:39
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin Swing Evo 4K RECOVERY
Ayda 999 USD
58%
0
0
USD
4.1K
EUR
114
98%
1 364
80%
72%
1.34
1.37
EUR
81%
1:500
