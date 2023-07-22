SegnaliSezioni
Guillaume Duportal

Darwin Swing Evo 4K RECOVERY

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 58%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 364
Profit Trade:
1 100 (80.64%)
Loss Trade:
264 (19.35%)
Best Trade:
1 421.43 EUR
Worst Trade:
-336.98 EUR
Profitto lordo:
7 260.34 EUR (232 852 pips)
Perdita lorda:
-5 388.66 EUR (179 145 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (86.01 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 815.99 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
71.69%
Massimo carico di deposito:
63.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
585 (42.89%)
Short Trade:
779 (57.11%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.37 EUR
Profitto medio:
6.60 EUR
Perdita media:
-20.41 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-1 801.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 801.99 EUR (11)
Crescita mensile:
1.42%
Previsione annuale:
17.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
967.06 EUR
Massimale:
1 942.54 EUR (39.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.98% (1 936.48 EUR)
Per equità:
80.66% (4 074.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPYx 148
CHFJPYx 143
EURUSDx 112
GBPJPYx 87
NZDCADx 82
USDJPYx 81
EURNZDx 71
EURAUDx 68
AUDUSDx 58
NZDCHFx 54
GBPUSDx 49
USDCHFx 47
CADJPYx 42
EURJPYx 41
EURGBPx 33
GBPAUDx 32
GBPCADx 31
USDCADx 31
NZDJPYx 30
CADCHFx 20
EURCADx 19
AUDCHFx 19
AUDNZDx 17
NZDUSDx 13
AUDCADx 11
EURCHFx 10
GBPNZDx 8
GBPCHFx 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPYx 229
CHFJPYx 204
EURUSDx 169
GBPJPYx 125
NZDCADx 82
USDJPYx 122
EURNZDx 46
EURAUDx 85
AUDUSDx 157
NZDCHFx 72
GBPUSDx 193
USDCHFx 118
CADJPYx 85
EURJPYx 60
EURGBPx -24
GBPAUDx 31
GBPCADx -120
USDCADx 27
NZDJPYx 122
CADCHFx 40
EURCADx 21
AUDCHFx 119
AUDNZDx 16
NZDUSDx 93
AUDCADx 14
EURCHFx 18
GBPNZDx 7
GBPCHFx 27
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPYx -24K
CHFJPYx 7.4K
EURUSDx 7.3K
GBPJPYx 5.6K
NZDCADx 8.1K
USDJPYx 5.5K
EURNZDx -9.2K
EURAUDx 7.1K
AUDUSDx 2.9K
NZDCHFx 3.3K
GBPUSDx 7.4K
USDCHFx -2K
CADJPYx 5.7K
EURJPYx 4.1K
EURGBPx 3.1K
GBPAUDx 3.4K
GBPCADx -3.4K
USDCADx 3.4K
NZDJPYx 4.8K
CADCHFx 41
EURCADx 1.1K
AUDCHFx 2K
AUDNZDx 2.6K
NZDUSDx 1.8K
AUDCADx 1.3K
EURCHFx 1.2K
GBPNZDx 1.2K
GBPCHFx 1.5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 421.43 EUR
Worst Trade: -337 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +86.01 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 801.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 06:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 14:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.07 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.04 15:06
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.93% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 11:39
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwin Swing Evo 4K RECOVERY
999USD al mese
58%
0
0
USD
4.1K
EUR
114
98%
1 364
80%
72%
1.34
1.37
EUR
81%
1:500
