- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 364
Bénéfice trades:
1 100 (80.64%)
Perte trades:
264 (19.35%)
Meilleure transaction:
1 421.43 EUR
Pire transaction:
-336.98 EUR
Bénéfice brut:
7 260.34 EUR (232 852 pips)
Perte brute:
-5 388.66 EUR (179 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (86.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 815.99 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
71.69%
Charge de dépôt maximale:
63.83%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
585 (42.89%)
Courts trades:
779 (57.11%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
1.37 EUR
Bénéfice moyen:
6.60 EUR
Perte moyenne:
-20.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 801.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 801.99 EUR (11)
Croissance mensuelle:
1.42%
Prévision annuelle:
17.25%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
967.06 EUR
Maximal:
1 942.54 EUR (39.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.98% (1 936.48 EUR)
Par fonds propres:
80.66% (4 074.86 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDJPYx
|148
|CHFJPYx
|143
|EURUSDx
|112
|GBPJPYx
|87
|NZDCADx
|82
|USDJPYx
|81
|EURNZDx
|71
|EURAUDx
|68
|AUDUSDx
|58
|NZDCHFx
|54
|GBPUSDx
|49
|USDCHFx
|47
|CADJPYx
|42
|EURJPYx
|41
|EURGBPx
|33
|GBPAUDx
|32
|GBPCADx
|31
|USDCADx
|31
|NZDJPYx
|30
|CADCHFx
|20
|EURCADx
|19
|AUDCHFx
|19
|AUDNZDx
|17
|NZDUSDx
|13
|AUDCADx
|11
|EURCHFx
|10
|GBPNZDx
|8
|GBPCHFx
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDJPYx
|229
|CHFJPYx
|204
|EURUSDx
|169
|GBPJPYx
|125
|NZDCADx
|82
|USDJPYx
|122
|EURNZDx
|46
|EURAUDx
|85
|AUDUSDx
|157
|NZDCHFx
|72
|GBPUSDx
|193
|USDCHFx
|118
|CADJPYx
|85
|EURJPYx
|60
|EURGBPx
|-24
|GBPAUDx
|31
|GBPCADx
|-120
|USDCADx
|27
|NZDJPYx
|122
|CADCHFx
|40
|EURCADx
|21
|AUDCHFx
|119
|AUDNZDx
|16
|NZDUSDx
|93
|AUDCADx
|14
|EURCHFx
|18
|GBPNZDx
|7
|GBPCHFx
|27
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDJPYx
|-24K
|CHFJPYx
|7.4K
|EURUSDx
|7.3K
|GBPJPYx
|5.6K
|NZDCADx
|8.1K
|USDJPYx
|5.5K
|EURNZDx
|-9.2K
|EURAUDx
|7.1K
|AUDUSDx
|2.9K
|NZDCHFx
|3.3K
|GBPUSDx
|7.4K
|USDCHFx
|-2K
|CADJPYx
|5.7K
|EURJPYx
|4.1K
|EURGBPx
|3.1K
|GBPAUDx
|3.4K
|GBPCADx
|-3.4K
|USDCADx
|3.4K
|NZDJPYx
|4.8K
|CADCHFx
|41
|EURCADx
|1.1K
|AUDCHFx
|2K
|AUDNZDx
|2.6K
|NZDUSDx
|1.8K
|AUDCADx
|1.3K
|EURCHFx
|1.2K
|GBPNZDx
|1.2K
|GBPCHFx
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 421.43 EUR
Pire transaction: -337 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +86.01 EUR
Perte consécutive maximale: -1 801.99 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
58%
0
0
USD
USD
4.1K
EUR
EUR
114
98%
1 364
80%
72%
1.34
1.37
EUR
EUR
81%
1:500