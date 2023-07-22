SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwin Swing Evo 4K RECOVERY
Guillaume Duportal

Darwin Swing Evo 4K RECOVERY

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 58%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 364
Bénéfice trades:
1 100 (80.64%)
Perte trades:
264 (19.35%)
Meilleure transaction:
1 421.43 EUR
Pire transaction:
-336.98 EUR
Bénéfice brut:
7 260.34 EUR (232 852 pips)
Perte brute:
-5 388.66 EUR (179 145 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (86.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 815.99 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
71.69%
Charge de dépôt maximale:
63.83%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
585 (42.89%)
Courts trades:
779 (57.11%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
1.37 EUR
Bénéfice moyen:
6.60 EUR
Perte moyenne:
-20.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 801.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 801.99 EUR (11)
Croissance mensuelle:
1.42%
Prévision annuelle:
17.25%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
967.06 EUR
Maximal:
1 942.54 EUR (39.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.98% (1 936.48 EUR)
Par fonds propres:
80.66% (4 074.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPYx 148
CHFJPYx 143
EURUSDx 112
GBPJPYx 87
NZDCADx 82
USDJPYx 81
EURNZDx 71
EURAUDx 68
AUDUSDx 58
NZDCHFx 54
GBPUSDx 49
USDCHFx 47
CADJPYx 42
EURJPYx 41
EURGBPx 33
GBPAUDx 32
GBPCADx 31
USDCADx 31
NZDJPYx 30
CADCHFx 20
EURCADx 19
AUDCHFx 19
AUDNZDx 17
NZDUSDx 13
AUDCADx 11
EURCHFx 10
GBPNZDx 8
GBPCHFx 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPYx 229
CHFJPYx 204
EURUSDx 169
GBPJPYx 125
NZDCADx 82
USDJPYx 122
EURNZDx 46
EURAUDx 85
AUDUSDx 157
NZDCHFx 72
GBPUSDx 193
USDCHFx 118
CADJPYx 85
EURJPYx 60
EURGBPx -24
GBPAUDx 31
GBPCADx -120
USDCADx 27
NZDJPYx 122
CADCHFx 40
EURCADx 21
AUDCHFx 119
AUDNZDx 16
NZDUSDx 93
AUDCADx 14
EURCHFx 18
GBPNZDx 7
GBPCHFx 27
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPYx -24K
CHFJPYx 7.4K
EURUSDx 7.3K
GBPJPYx 5.6K
NZDCADx 8.1K
USDJPYx 5.5K
EURNZDx -9.2K
EURAUDx 7.1K
AUDUSDx 2.9K
NZDCHFx 3.3K
GBPUSDx 7.4K
USDCHFx -2K
CADJPYx 5.7K
EURJPYx 4.1K
EURGBPx 3.1K
GBPAUDx 3.4K
GBPCADx -3.4K
USDCADx 3.4K
NZDJPYx 4.8K
CADCHFx 41
EURCADx 1.1K
AUDCHFx 2K
AUDNZDx 2.6K
NZDUSDx 1.8K
AUDCADx 1.3K
EURCHFx 1.2K
GBPNZDx 1.2K
GBPCHFx 1.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 421.43 EUR
Pire transaction: -337 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +86.01 EUR
Perte consécutive maximale: -1 801.99 EUR

Aucun avis
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 06:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 07:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 14:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.07 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.04 15:06
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.93% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 11:39
Share of days for 80% of growth is too low
