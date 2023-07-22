SinyallerBölümler
Darwin Swing Evo 4K

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 64%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 353
Kârla kapanan işlemler:
1 091 (80.63%)
Zararla kapanan işlemler:
262 (19.36%)
En iyi işlem:
709.14 EUR
En kötü işlem:
-161.62 EUR
Brüt kâr:
5 906.98 EUR (234 607 pips)
Brüt zarar:
-3 851.08 EUR (185 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (64.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
907.08 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
74.37%
Maks. mevduat yükü:
22.48%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
581 (42.94%)
Satış işlemleri:
772 (57.06%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.52 EUR
Ortalama kâr:
5.41 EUR
Ortalama zarar:
-14.70 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-899.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-899.59 EUR (11)
Aylık büyüme:
1.20%
Yıllık tahmin:
15.85%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
1 046.24 EUR (19.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.57% (1 043.72 EUR)
Varlığa göre:
64.80% (2 617.09 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPYx 145
CHFJPYx 136
EURUSDx 107
GBPJPYx 92
USDJPYx 86
NZDCADx 76
EURNZDx 71
EURAUDx 69
NZDCHFx 65
AUDUSDx 61
USDCHFx 46
GBPUSDx 46
CADJPYx 42
EURJPYx 37
EURGBPx 33
GBPAUDx 33
NZDJPYx 30
USDCADx 28
GBPCADx 24
CADCHFx 20
AUDCHFx 20
EURCADx 18
NZDUSDx 16
AUDNZDx 15
AUDCADx 11
EURCHFx 11
GBPNZDx 8
GBPCHFx 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPYx 205
CHFJPYx 195
EURUSDx 171
GBPJPYx 149
USDJPYx 113
NZDCADx 53
EURNZDx 49
EURAUDx 80
NZDCHFx -5
AUDUSDx 162
USDCHFx 98
GBPUSDx 190
CADJPYx 87
EURJPYx 49
EURGBPx -34
GBPAUDx 27
NZDJPYx 81
USDCADx 19
GBPCADx 317
CADCHFx 19
AUDCHFx 115
EURCADx 19
NZDUSDx 103
AUDNZDx 12
AUDCADx 13
EURCHFx 15
GBPNZDx 7
GBPCHFx 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPYx -23K
CHFJPYx 13K
EURUSDx 6.2K
GBPJPYx 7.9K
USDJPYx 5.6K
NZDCADx 6.1K
EURNZDx -7.9K
EURAUDx 8.6K
NZDCHFx 1K
AUDUSDx 5K
USDCHFx -2.1K
GBPUSDx 7.1K
CADJPYx 5.3K
EURJPYx 3.5K
EURGBPx 3.1K
GBPAUDx 3.7K
NZDJPYx 4.7K
USDCADx 2.5K
GBPCADx -14K
CADCHFx 103
AUDCHFx 2.2K
EURCADx 938
NZDUSDx 1.7K
AUDNZDx 2.3K
AUDCADx 1.3K
EURCHFx 1.2K
GBPNZDx 1.2K
GBPCHFx 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +709.14 EUR
En kötü işlem: -162 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +64.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -899.59 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.01.26 20:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.21 11:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.01.19 13:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
