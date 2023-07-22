SignauxSections
Guillaume Duportal

Darwin Swing Evo 4K

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 64%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 353
Bénéfice trades:
1 091 (80.63%)
Perte trades:
262 (19.36%)
Meilleure transaction:
709.14 EUR
Pire transaction:
-161.62 EUR
Bénéfice brut:
5 906.98 EUR (234 607 pips)
Perte brute:
-3 851.08 EUR (185 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (64.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
907.08 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
74.37%
Charge de dépôt maximale:
22.48%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.97
Longs trades:
581 (42.94%)
Courts trades:
772 (57.06%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
1.52 EUR
Bénéfice moyen:
5.41 EUR
Perte moyenne:
-14.70 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-899.59 EUR)
Perte consécutive maximale:
-899.59 EUR (11)
Croissance mensuelle:
1.30%
Prévision annuelle:
15.85%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
1 046.24 EUR (19.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.57% (1 043.72 EUR)
Par fonds propres:
64.80% (2 617.09 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPYx 145
CHFJPYx 136
EURUSDx 107
GBPJPYx 92
USDJPYx 86
NZDCADx 76
EURNZDx 71
EURAUDx 69
NZDCHFx 65
AUDUSDx 61
USDCHFx 46
GBPUSDx 46
CADJPYx 42
EURJPYx 37
EURGBPx 33
GBPAUDx 33
NZDJPYx 30
USDCADx 28
GBPCADx 24
CADCHFx 20
AUDCHFx 20
EURCADx 18
NZDUSDx 16
AUDNZDx 15
AUDCADx 11
EURCHFx 11
GBPNZDx 8
GBPCHFx 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPYx 205
CHFJPYx 195
EURUSDx 171
GBPJPYx 149
USDJPYx 113
NZDCADx 53
EURNZDx 49
EURAUDx 80
NZDCHFx -5
AUDUSDx 162
USDCHFx 98
GBPUSDx 190
CADJPYx 87
EURJPYx 49
EURGBPx -34
GBPAUDx 27
NZDJPYx 81
USDCADx 19
GBPCADx 317
CADCHFx 19
AUDCHFx 115
EURCADx 19
NZDUSDx 103
AUDNZDx 12
AUDCADx 13
EURCHFx 15
GBPNZDx 7
GBPCHFx 34
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPYx -23K
CHFJPYx 13K
EURUSDx 6.2K
GBPJPYx 7.9K
USDJPYx 5.6K
NZDCADx 6.1K
EURNZDx -7.9K
EURAUDx 8.6K
NZDCHFx 1K
AUDUSDx 5K
USDCHFx -2.1K
GBPUSDx 7.1K
CADJPYx 5.3K
EURJPYx 3.5K
EURGBPx 3.1K
GBPAUDx 3.7K
NZDJPYx 4.7K
USDCADx 2.5K
GBPCADx -14K
CADCHFx 103
AUDCHFx 2.2K
EURCADx 938
NZDUSDx 1.7K
AUDNZDx 2.3K
AUDCADx 1.3K
EURCHFx 1.2K
GBPNZDx 1.2K
GBPCHFx 1.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +709.14 EUR
Pire transaction: -162 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +64.35 EUR
Perte consécutive maximale: -899.59 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.01.26 20:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.21 11:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.01.19 13:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwin Swing Evo 4K
999 USD par mois
64%
0
0
USD
4K
EUR
114
98%
1 353
80%
74%
1.53
1.52
EUR
65%
1:500
