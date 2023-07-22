SegnaliSezioni
Darwin Swing Evo 4K

0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 64%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 353
Profit Trade:
1 091 (80.63%)
Loss Trade:
262 (19.36%)
Best Trade:
709.14 EUR
Worst Trade:
-161.62 EUR
Profitto lordo:
5 906.98 EUR (234 607 pips)
Perdita lorda:
-3 851.08 EUR (185 304 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (64.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
907.08 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
74.37%
Massimo carico di deposito:
22.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
581 (42.94%)
Short Trade:
772 (57.06%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.52 EUR
Profitto medio:
5.41 EUR
Perdita media:
-14.70 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-899.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-899.59 EUR (11)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
15.85%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
1 046.24 EUR (19.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.57% (1 043.72 EUR)
Per equità:
64.80% (2 617.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPYx 145
CHFJPYx 136
EURUSDx 107
GBPJPYx 92
USDJPYx 86
NZDCADx 76
EURNZDx 71
EURAUDx 69
NZDCHFx 65
AUDUSDx 61
USDCHFx 46
GBPUSDx 46
CADJPYx 42
EURJPYx 37
EURGBPx 33
GBPAUDx 33
NZDJPYx 30
USDCADx 28
GBPCADx 24
CADCHFx 20
AUDCHFx 20
EURCADx 18
NZDUSDx 16
AUDNZDx 15
AUDCADx 11
EURCHFx 11
GBPNZDx 8
GBPCHFx 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPYx 205
CHFJPYx 195
EURUSDx 171
GBPJPYx 149
USDJPYx 113
NZDCADx 53
EURNZDx 49
EURAUDx 80
NZDCHFx -5
AUDUSDx 162
USDCHFx 98
GBPUSDx 190
CADJPYx 87
EURJPYx 49
EURGBPx -34
GBPAUDx 27
NZDJPYx 81
USDCADx 19
GBPCADx 317
CADCHFx 19
AUDCHFx 115
EURCADx 19
NZDUSDx 103
AUDNZDx 12
AUDCADx 13
EURCHFx 15
GBPNZDx 7
GBPCHFx 34
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPYx -23K
CHFJPYx 13K
EURUSDx 6.2K
GBPJPYx 7.9K
USDJPYx 5.6K
NZDCADx 6.1K
EURNZDx -7.9K
EURAUDx 8.6K
NZDCHFx 1K
AUDUSDx 5K
USDCHFx -2.1K
GBPUSDx 7.1K
CADJPYx 5.3K
EURJPYx 3.5K
EURGBPx 3.1K
GBPAUDx 3.7K
NZDJPYx 4.7K
USDCADx 2.5K
GBPCADx -14K
CADCHFx 103
AUDCHFx 2.2K
EURCADx 938
NZDUSDx 1.7K
AUDNZDx 2.3K
AUDCADx 1.3K
EURCHFx 1.2K
GBPNZDx 1.2K
GBPCHFx 1.5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +709.14 EUR
Worst Trade: -162 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +64.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -899.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.16 21:31
No swaps are charged
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 10:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 02:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.01.26 20:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.21 11:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.01.19 13:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
