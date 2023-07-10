SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSDUP
Robert Haring

EURUSDUP

Robert Haring
0 inceleme
Güvenilirlik
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 8%
TriveFinancial-MT5Live-2
1:10
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
672
Kârla kapanan işlemler:
443 (65.92%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (34.08%)
En iyi işlem:
14.96 EUR
En kötü işlem:
-21.41 EUR
Brüt kâr:
808.28 EUR (86 373 pips)
Brüt zarar:
-777.56 EUR (81 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (23.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
35.07 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
45.06%
Maks. mevduat yükü:
108.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
317 (47.17%)
Satış işlemleri:
355 (52.83%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.05 EUR
Ortalama kâr:
1.82 EUR
Ortalama zarar:
-3.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-20.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.33 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.15%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.28 EUR
Maksimum:
83.87 EUR (23.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.03% (80.71 EUR)
Varlığa göre:
16.01% (44.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 552
GBPUSD 96
BRENTSPOT 12
AUDUSD 8
EURJPY 2
GOLD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 87
GBPUSD -17
BRENTSPOT -22
AUDUSD -13
EURJPY -2
GOLD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.3K
GBPUSD -1.4K
BRENTSPOT -213
AUDUSD -1.2K
EURJPY -275
GOLD 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.96 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +23.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20.37 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TriveFinancial-MT5Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.50 × 2
VantageInternational-Live
1.67 × 6
FPMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real9
2.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
3.73 × 45
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
RoboForex-ECN
24.00 × 1
Tranding with self developed EA's
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 828 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 797 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSDUP
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
426
EUR
134
42%
672
65%
45%
1.03
0.05
EUR
24%
1:10
