- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
672
Kârla kapanan işlemler:
443 (65.92%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (34.08%)
En iyi işlem:
14.96 EUR
En kötü işlem:
-21.41 EUR
Brüt kâr:
808.28 EUR (86 373 pips)
Brüt zarar:
-777.56 EUR (81 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (23.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
35.07 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
45.06%
Maks. mevduat yükü:
108.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
317 (47.17%)
Satış işlemleri:
355 (52.83%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.05 EUR
Ortalama kâr:
1.82 EUR
Ortalama zarar:
-3.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-20.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.33 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.15%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.28 EUR
Maksimum:
83.87 EUR (23.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.03% (80.71 EUR)
Varlığa göre:
16.01% (44.30 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|552
|GBPUSD
|96
|BRENTSPOT
|12
|AUDUSD
|8
|EURJPY
|2
|GOLD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|-17
|BRENTSPOT
|-22
|AUDUSD
|-13
|EURJPY
|-2
|GOLD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.3K
|GBPUSD
|-1.4K
|BRENTSPOT
|-213
|AUDUSD
|-1.2K
|EURJPY
|-275
|GOLD
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.96 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +23.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20.37 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TriveFinancial-MT5Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.67 × 6
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real9
|2.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|3.73 × 45
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|24.00 × 1
Tranding with self developed EA's
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
426
EUR
EUR
134
42%
672
65%
45%
1.03
0.05
EUR
EUR
24%
1:10