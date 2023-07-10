SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSDUP
Robert Haring

EURUSDUP

Robert Haring
0 recensioni
Affidabilità
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 8%
TriveFinancial-MT5Live-2
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
672
Profit Trade:
443 (65.92%)
Loss Trade:
229 (34.08%)
Best Trade:
14.96 EUR
Worst Trade:
-21.41 EUR
Profitto lordo:
808.28 EUR (86 373 pips)
Perdita lorda:
-777.56 EUR (81 171 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (23.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
35.07 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
45.06%
Massimo carico di deposito:
108.76%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
317 (47.17%)
Short Trade:
355 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.05 EUR
Profitto medio:
1.82 EUR
Perdita media:
-3.40 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-20.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.33 EUR (5)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.15%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.28 EUR
Massimale:
83.87 EUR (23.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.03% (80.71 EUR)
Per equità:
16.01% (44.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 552
GBPUSD 96
BRENTSPOT 12
AUDUSD 8
EURJPY 2
GOLD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 87
GBPUSD -17
BRENTSPOT -22
AUDUSD -13
EURJPY -2
GOLD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.3K
GBPUSD -1.4K
BRENTSPOT -213
AUDUSD -1.2K
EURJPY -275
GOLD 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.96 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -20.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TriveFinancial-MT5Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.50 × 2
VantageInternational-Live
1.67 × 6
FPMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real9
2.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
3.73 × 45
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
RoboForex-ECN
24.00 × 1
Tranding with self developed EA's
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 828 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 797 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
