- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
672
Profit Trade:
443 (65.92%)
Loss Trade:
229 (34.08%)
Best Trade:
14.96 EUR
Worst Trade:
-21.41 EUR
Profitto lordo:
808.28 EUR (86 373 pips)
Perdita lorda:
-777.56 EUR (81 171 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (23.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
35.07 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
45.06%
Massimo carico di deposito:
108.76%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
317 (47.17%)
Short Trade:
355 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.05 EUR
Profitto medio:
1.82 EUR
Perdita media:
-3.40 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-20.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.33 EUR (5)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.15%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.28 EUR
Massimale:
83.87 EUR (23.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.03% (80.71 EUR)
Per equità:
16.01% (44.30 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|552
|GBPUSD
|96
|BRENTSPOT
|12
|AUDUSD
|8
|EURJPY
|2
|GOLD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|-17
|BRENTSPOT
|-22
|AUDUSD
|-13
|EURJPY
|-2
|GOLD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.3K
|GBPUSD
|-1.4K
|BRENTSPOT
|-213
|AUDUSD
|-1.2K
|EURJPY
|-275
|GOLD
|32
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.96 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -20.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TriveFinancial-MT5Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Tickmill-Live
|0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
|0.50 × 2
OctaFX-Real2
|0.50 × 2
VantageInternational-Live
|1.67 × 6
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
Exness-MT5Real9
|2.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
|3.73 × 45
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
RoboForex-ECN
|24.00 × 1
Tranding with self developed EA's
