SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EURUSDUP
Robert Haring

EURUSDUP

Robert Haring
0 avis
Fiabilité
134 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 8%
TriveFinancial-MT5Live-2
1:10
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
671
Bénéfice trades:
442 (65.87%)
Perte trades:
229 (34.13%)
Meilleure transaction:
14.96 EUR
Pire transaction:
-21.41 EUR
Bénéfice brut:
807.32 EUR (86 263 pips)
Perte brute:
-777.56 EUR (81 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (23.25 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
35.07 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
45.06%
Charge de dépôt maximale:
108.76%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
317 (47.24%)
Courts trades:
354 (52.76%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.04 EUR
Bénéfice moyen:
1.83 EUR
Perte moyenne:
-3.40 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-20.37 EUR)
Perte consécutive maximale:
-32.33 EUR (5)
Croissance mensuelle:
0.20%
Prévision annuelle:
2.40%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.28 EUR
Maximal:
83.87 EUR (23.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.03% (80.71 EUR)
Par fonds propres:
16.01% (44.30 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 551
GBPUSD 96
BRENTSPOT 12
AUDUSD 8
EURJPY 2
GOLD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 86
GBPUSD -17
BRENTSPOT -22
AUDUSD -13
EURJPY -2
GOLD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.2K
GBPUSD -1.4K
BRENTSPOT -213
AUDUSD -1.2K
EURJPY -275
GOLD 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.96 EUR
Pire transaction: -21 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +23.25 EUR
Perte consécutive maximale: -20.37 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TriveFinancial-MT5Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.50 × 2
VantageInternational-Live
1.67 × 6
FPMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real9
2.00 × 4
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
3.73 × 45
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
RoboForex-ECN
24.00 × 1
Tranding with self developed EA's
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 828 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 797 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 19:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
